V bazénu v Cítově se už letos návštěvníci nevykoupají. Supercelární bouře, která se přehnala Mělnickem na konci července, se podepsala také na tamním koupališti.

Koupaliště v Cítově je zavřené

V přírodním koupališti Cítov došlo vlivem přívalových srážek k zabahnění nádrže a provoz tak musel být ukončen. Podle starosty obce Pavla Gerberga nešlo o první takovou událost, tentokrát je však situace o dost horší. „Už v minulosti jsme řešili náplavu bahna. Tehdy se dalo koupaliště celkem snadno vyčistit,“ popsal.

Vypustit, vypláchnout a znovu napustit bazén by se podle starosty už nevyplatilo. „Proces zabere zhruba čtrnáct dní. Netušili jsme tedy, že se v srpnu takhle oteplí, ale i tak se nám obnovení provozu nevyplatí. Bazény jedou jenom měsíc a půl. Náklady jsou vysoké a obec se stará o koupaliště sama,“ podotkl Gerberg s tím, že koupaliště je i tak prodělečné.

I přes to plánuje koupaliště příští rok opět otevřít. „V areálu nedošlo k žádným jiným škodám, pouze jsou v bazénech velké nánosy bahna. Příští rok necháme znovu udělat nátěry, hasiči nám nádrž pomohou vyčistit a otevřeme normálně, jak jsou lidé zvyklí,“ dodal závěrem.

A jak to vypadá s ukončením hlavní sezony na koupalištích na Mělnicku? V Kralupech nad Vltavou odhadují možnost posledního koupání první týden v září. „Samozřejmě bude záležet na počasí. Zkušenosti z předchozích let máme takové, že je otevřeno maximálně do půlky září,“ řekl Luboš Truhlář (Kralupy Nová Vlna), jednatel společnosti Kralupská sportovní, pod kterou areál koupaliště spadá.

V neratovickém koupališti je v plánu běžný provoz až do úterý 5. září. „Pokud by bylo ještě hezké počasí, tak se provoz prodlouží,“ řekla jedna ze zaměstnankyň koupaliště.