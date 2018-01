Členové komisí dostanou šedesát korun na hodinu

Mělnicko – Studenti a senioři bývají nejčastějšími členy volebních komisí. Průměrná odměna šedesát korun za hodinu jim většinou stačí. Podle Svazu měst a obcí je však nízká částka demotivující a může přispět k chybám. Jako po posledních volbách do poslanecké sněmovny, kdy nechal Nejvyšší správní soud přepočítat preferenční hlasy v celém Středočeském kraji.

I proto někteří starostové požadovali, aby ještě před prezidentskými volbami došlo ke zvýšení odměn členů volebních komisí. „Neodpovídají skutečnosti a odpovědnosti, kterou musí přijmout, ani počtu hodin strávených ve volebních místnostech,“ poznamenal předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Hlasy z radnic byly vyslyšeny. Od letošního roku platí vyhláška, která odměnu zvyšuje o pětistovku. Ovšem jen předsedovi a zapisovateli.



Proto to možná nemělo zásadní vliv na získání lidí do volebních komisí v některých malých vesnicích. „Dá to pokaždé velké úsilí někoho přemluvit,“ říká Alena Šeligová, starostka středočeských Konětop, obce s asi 270 obyvateli. „U posledních voleb se mi nepodařilo nikoho získat ani řad zastupitelů. Nakonec jsem byla úspěšná u dvou vysokoškolaček, ženy na mateřské dovolené a seniorky, které neměly žádné předchozí zkušenosti z podobné práce. Zvládly to přesto na výbornou,“ vzpomíná starostka.



V jiných obcích v kraji ale potíže získat členy volebních komisí nemají.

Žádné drama. Tak komentovala shánění lidí do komisí Jitka Cihelníková ze sekretariátu starosty v Dobrovici. Peníze přitom podle ní nehrály zásadní roli. Stejně jako v Dolním Bousově. Ve městě s pěti volebními okrsky se podle tajemníka radnice Pavla Kuly lidé na práci při volbách stále hlásí. Přibližně polovinu z nich přitom tvoří důchodci, pro které ale může být pětistovka navíc příjemným bonusem.



Ve Lhotě je složení týmu stálé, téměř se nemění. Potvrdila to starostka Radka Kratochvílová, podle níž ale komisi u prezidentských voleb čeká jedna změna. „Když se předsedkyně komise dozvěděla o zamýšlené úpravě požadavků na vzdělání nominovaných členů komisí, odmítla pokračovat,“ připomněla starostka.

Žádné starosti s komisí nemají ani v sousedním Hlavenci. „U nás jsou v komisi už řadu let stejní lidé,“ uvedla místostarostka Jarmila Smotlachová. Podobně se pro Deník vyjádřila Alena Zajícová ze správního oddělení magistrátu v Bakově nad Jizerou.



V Lysé nad Labem členy komisí delegují politické strany nebo sdružení. Většinou jde podle mluvčí místní radnice Jany Křížové o lidi, kteří pracují při volbách už po léta. Přestože půjde u prezidentských voleb pravděpodobně o dva víkendy, zájem oproti jiným volbám neklesl.



Členy komise delegují strany i v Kostomlatech. „Nedá se říci, že by se lidé hrnuli, ale nemáme problém, že bychom je nemohli sehnat. Je to stabilní skupina,” řekla referentka Ivana Šmejdová.