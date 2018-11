Co zmůže referendum, v němž lidé odmítli spalovnu?

Střední Čechy – Zařiďte, aby ve středních Čechách nevznikla spalovna odpadů, vyzývají její odpůrci premiéra Andreje Babiše (ANO). Připomínají jeho březnová slova, pronesená přímo na místě – před Elektrárnou Mělník nedaleko obce Horní Počaply: „Když to obce nebudou chtít, tak se to tam nepostaví.“

Ilustrační fotoFoto: Deník/Milan Jaroš

Spalování jako řešení

Kam s ním? Kam se směsným komunálním odpadem po roce 2024, kdy bude zakázáno jeho ukládání na skládky? Odpověď pro celý kraj se zdá naznačovat záměr Skupiny ČEZ vybudovat zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), v němž by jeho spalování sloužilo k výrobě tepla.

Proti těmto plánům se vymezují ekologové i řada lidí z okolí. Bojí se nejen emisí škodlivin, ale i kritického nárůstu silniční dopravy – který by celé oblasti mohl nejen přinést kolaps, ale i další škodliviny. Aktivisté navíc varují, že spalování se podepíše na snahách o kroky, jimž by z jejich pohledu bylo žádoucí dát přednost: omezí aktivity směřující k podpoře třídění dále využitelných surovin i snižování produkce odpadu. Naopak ČEZ představuje výhody změn v Elektrárně Mělník – a například návštěvníci dne otevřených dveří na sklonku léta byli leckdy až překvapeni, jak razantní snížení emisí se chystá.

„Ne“ bylo většinové

Odpůrci nyní zdůrazňují výsledek referenda k ZEVO, jež se v Horních Počaplech uskutečnilo 21. září: přišla bezmála polovina voličů, z nichž se většina vyslovila proti výstavbě (nesouhlas vyjádřilo 448 občanů, hlasů pro bylo 19). Radnice by tak ve všech řízeních měla zaujímat odmítavý postoj. Na výsledek referenda nyní odpůrci otevřeným dopisem upozorňují i premiéra Andreje Babiše, jemuž současně připomínají jeho březnové vyjádření. „Pevně věříme, že svůj slib dodrží a udělá vše, aby spalovna nevznikla,“ uvedl Jiří Kaňa z neziskové organizace Arnika. „Český stát je majoritním vlastníkem ČEZu,“ upozornil.

Reakci Úřadu vlády ČR Deník ve středu ani ve čtvrtek nezískal.

Jednání o dopravě

Aktuální stav věcí ve čtvrtek pro Deník komentoval regionální manažer komunikace Skupiny ČEZ Ota Schnepp. Uvedl, že firma pokračuje v přípravě rozsáhlé přeměny lokality Mělník na čistě teplárenský provoz, který sníží emise o 80 procent – a zároveň sníží místní dopravní zátěž. „Případnou výstavbu ZEVO, která je jednou součástí tohoto velkého projektu, koordinujeme se Středočeským krajem, na jehož žádost jsme projekt zpracovali. Podle našich informací v současné době kraj připravuje představení studie silničních obchvatů, které jsou podmínkou pro realizaci ZEVO,“ uvedl Schnepp.

O silnicích ostatně hovoří i stanoviska obcí a měst z okolí: jednat dále o ZEVO lze až poté, co bude vyřešena otázka dopravní zátěže. Také hejtmanství na jaře uvedlo k takzvanému procesu EIA (posuzování vlivu na životní prostředí): souhlasné stanovisko kraj podmiňuje vyřešením dopravní infrastruktury. Znamenalo by to vybudovat obchvaty za miliardy. Tehdejší odhady hovořily o tom, že z celkové sumy potřebné na vybudování ZEVO by většina měla padnout právě na obchvatové komunikace: 4,5 miliardy korun z celkových 5,5 miliardy.

Budou-li představeny konkrétní projekty, už dopředu dává svůj postoj najevo hlasitá odpůrkyně projektu ZEVO Hana Beranová; představitelka spolku Ekozahrada pod věží a členka petičního výboru Stop spalovně Mělník. „S naším zdravím se přeci nekšeftuje,“ odmítá podmiňovat řešení dopravní situace, která je už dnes v regionu neutěšená, tím, že by lidé měli změnit názor a na spalování odpadu kývnout. „Kraj výstavbu obchvatů plánuje i bez spalovny, proto není o čem dále diskutovat,“ naznačila Beranová, že ona ustupovat nemíní.

Plány na spalování odpadu na Mělnicku

* Záměr vybudovat ZEVO (zařízení pro energetické využití nerecyklovatelných odpadů) je součástí zásadních změn v celém komplexu Elektrárny Mělník. Dosavadní plány počítají s tím, že ZEVO bude fungovat jako doplňkový zdroj pro teplárenský provoz zásobující Prahu, Mělník a Neratovice poté, co ukončí provoz nynější technologické celky EMĚ I a EMĚ III; jejich hlavní náhradou se stanou fluidní kotel a plynová kotelna. Produkovat má také elektřinu.

* Na celkové výrobě tepla (1655 MWt po roce 2024, což je proti současným 2836 MWt výrazný pokles) se má ZEVO podílet pěti procenty. Projektované zařízení by podle předpokladů ročně využívalo přibližně 320 tisíc tun směsných komunálních odpadů, svážených především ze Středočeského kraje. Každá tuna odpadu může nahradit přes 600 kg hnědého uhlí.

* K předpokládaným výhodám se vedle vyřešení otazníků kolem nakládání s komunálním odpadem a částečné náhrady dožívajících hnědouhelných bloků s vyššími limity pro emise řadí zejména:

- Snížení objemu materiálu ukládaného na skládkách o 80 – 90 procent;

- Nižší závadnost skládkovaných zbytků, protože termickým zpracováním odpadu se likvidují všechny choroboplodné zárodky a organické látky;

- Napojení lokality na železniční vlečku, což je předpokladem ekologického svozu odpadu z těch částí kraje, odkud to bude přínosné (a také technicky možné);

- Rozvoj regionu díky novým pracovním místům a dlouhodobé podpoře obcím v okolí provozu.



Zdroj: www.cez.cz/cs/zevo/zevo-melnik.html