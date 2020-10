Břímě neleží ale pouze na nich: voliči musejí opatření dodržovat také, třeba v podobě nošení roušek či jiných ochran dýchacích cest. A jak se shodují oslovené volební komise, zatím nenarazily na lidi, kteří by nošení roušek odmítaly. Naopak.

Jak uvedla Alena Malíková, která působí ve volební komisi s číslem 20 v Mělníku, situace první volební den nebyla nijak dramatická. Na neúčast, nezájem, nebo obavu kvůli koronaviru si nemůže volební komise stěžovat. Podle jejích zkušeností se tak řádění nemoci covid-19 negativně neprojevilo na volební účasti.

„Lidí chodí podobně jako při minulých volbách. Máme tak zhruba stejný počet voličů, situace kolem koronaviru to vůbec nezměnila,“ podělila se o svoji zkušenost. Situace je ale taková, že při letošních volbách platí výjimečná a nikdy nepozorovaná opatření. Je to vidět i na volební místnosti. Lidé vstupují jednotlivě, aby odevzdali svůj hlas. Před místností dodržují voliči spořádaně dvoumetrové odstupy. Při vstupu do místnosti mají připravenou desinfekci, lidé si ji berou a dezinfikují si ruce. „Celou dobu desinfikujeme různé povrchy, občanský průkaz si bereme do průhledných desek, abychom na něj nesahali,“ popisuje členka volební komise letošní opatření proti koronaviru – a jak vypadají při volbách.

Ani v dalším okresu není situace jiná – tedy v tom ohledu, že by lidé z obav kvůli šíření nemoci covid-19 nechodili volit. „Mám dojem, že paradoxně chodí volit více lidí než normálně,“ řekla Blanka Šubrtová z volební komise v okrsku s číslem 1 v Mělníku. Opatření jsou identická napříč celým krajem. Je možný pouze jeden volič ve volební místnosti, ostatní čekají spořádaně venku; mají připravené roušky. Ve vzduchu je možné cítit desinfekci. Členové volební komise mají rukavice, roušky, průběžně dezinfikují tužky.

Otázkou však podle zkušeností členů volebních komisí napříč regiony zůstává, jak budou lidé volit zítra. Mají totiž zkušenost že druhý volební den může být slabší účast – lidé prý často jezdí na chaty a v sobotu má být hezky.

Pro členy volební komise je ale svátek demokracie v jistém ohledu i společenskou akcí. Nezřídka se totiž stávalo, že si členové komise navzájem navařili či napekli a během dvou dnů tak stihli ocenit svá kuchařská či cukrářská umění. V momentu, kdy ale není možné ve volební místnosti sundat roušku, takové ochutnávání ale pochopitelně odpadá. „Pokud se někdo chce jakkoliv občerstvit, musí opustit místnost. Celá atmosféra je teď formálnější. I tím, že máme roušky, tak se moc nemluví. I samotní voliči přijdou, odvolí, odejdou. Vždy se prohodilo pár vět, teď to je spíše jako v tramvaji – nastoupíte a za chvíli vystoupíte a hned pryč,“ popsala zkušenost s volbami v době koronaviru.