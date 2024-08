/FOTOGALERIE/ V Mělníku nastaly zásadní politické změny. Po rezignaci Jindřicha Špergla, uvolněného radního pro dopravu, byl do funkce v pondělí na zastupitelstvu zvolen nový místostarosta, mělnický kronikář Martin Klihavec z politického hnutí Mé Město. K němu se také připojila jeho stranická kolegyně Marie Urbánková. Pro většinu přísedících to bylo velké překvapení. Zeptali jsme se přímo zakladatele strany Mé Město, bývalého starosty Ctirada Mikeše, jak vnímá přechod svých politických kolegů.

Jak se na politickou situaci díváte vy, jakožto zakladatel a lídr strany Mé Město?

Předem musím upřesnit, že po mém odchodu ze zastupitelstva převzal vedení politického sdružení Mé Město Jiří Rejman. Ale podle mě se jednání dvou zastupitelů ukázalo plně v celé nahotě jejich charakter. Hold někdo ho má, někdo neví co to je. Nemám a nebudu mít rád přeběhlíky. Je pravda, že i na Mělník dorazil zlozvyk z vysoké politiky, že se politik nechá zlákat funkcí nebo penězi a desertuje k jiné koalici. Vadí mi, že nikdo z nich neměl ty morálně volné vlastnosti a nepřišel a neřekl: mám nabídku, která se neodmítá. Chtěl jsem danou funkci dělat a odcházím ze sdružení a přidávám se k vládnoucí koalici. Budu si myslet o jeho charakteru ledacos, ale řeknu si má alespoň tu sílu to říct do očí. Tato pokoutnost a zrada se nedá omluvit. Jak říkám učiň co chceš, ale počítej s tím, že budeš po zásluze " odměněn".

Setkal jste se s podobným jednáním za funkce starosty?

Ano, tyto pokusy jsem zažíval po celé minulé zastupitelstvo. Stále snaha o rozbití koalice. Jsem rád, že se mi podařilo všechny pokusy odvrátit a udržet usanci, že když si podám ruku, že s někým jdu do koalice, tak to platí.

Martina Klihavce odsuzovalo vedení města za vysoký příjem za tvorbu kroniky, dokonce veřejně s tím, že za tím stojíte vy. Může takováto spolupráce fungovat?

Myslím si, že při morálních vlastnostech aktérů je to úplně jedno. Vždyť stávajícímu vedení šlo jen poukazovat na to, jak bývalý starosta rozhazuje peníze. Nezáleželo jim ani na kronice, ani paradoxně na Martinovi Klihavcovi. Myslím si, že toto téma už nikdo řešit nebude. Vždyť nakonec odměna za vedení kroniky byl jeden z důvodů, proč Martin změnil politické tričko, aby si jí udržel. Konečně dostal placenou funkci, o kterou léta usiloval.

Co si myslíte o odvolání Jindřicha Špergla?

Kdo sledoval situaci ve vládání koalici, pro něj to není překvapení. Spíše je škoda, že z vedení odchází jediný gramotný zastupitel, který dokázal na veřejnosti něco inteligentního říct.

Jak si podle vás vede stávající vedení města?

Poslední dění na radnici ukazuje, že toto vedení je zcela nekompetentní a diletantské a nedokáže vést město. Svými kroky městu ubližuje a na občanech, mimo jejich osobní zájmy, jim vůbec nezáleží. Neuvědomují si, že právě občané a jejich ochota se angažovat ve věcech veřejných je největším bohatství tohoto města a že občan je vždy na prvním místě.