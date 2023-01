Opoziční mandát po Mikešovi připadne Marii Urbánkové (Mé město). Deníku to potvrdil starosta města Tomáš Martinec (ODS).

Anketa Deníku: Jaký je váš ideální prezident?

Jako první byl z uskupení Mé město osloven Martin Legner, který ale kvůli náročnému zaměstnání post zastupitele odmítl.

„S Marií Urbánkovou jsem mluvil po telefonu a je připravena Ctirada Mikeše nahradit," uvedl starosta Martinec.

Marie Urbánková, která působí jako ředitelka školy, získala v loňských komunálních volbách 886 hlasů a mezi kandidáty Mého města byla na šestém místě.

Opoziční kvartet za Mé město

V zastupitelstvu bude Urbánková za Mé město spolu s Martinem Klihavcem, Jiřím Rejmanem a Vilémem Krausem.

Ctirad Mikeš působil v komunální politice dvanáct let, posledních deset let, až do loňských komunálních voleb, byl starostou Mělníka.

Od voličů dostal loni na podzim 1171 hlasů a Mé město se po letech na výsluní ocitlo v opozici.

Drůbež pobitou kvůli ptačí chřipce může zaplatit stát. I slepice ze dvorka

Než se stal prvním mužem města, pracoval vystudovaný veterinář Mikeš jako vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu. Na tuto pozici se také po neúspěšných volbách vrátil. Jako zastupitel města by ji ovšem vykonávat nemohl. Na neslučitelnost funkcí upozorňoval už na ustavujícím zasedání zastupitelů nynější starosta.

Po lhůtě na rozmyšlenou rezignoval

Po lhůtě na rozmyšlenou, kterou pro podobné případy stanoví zákon, oznámil Mikeš 10. ledna prostřednictvím dopisu předaného přímo starostovi, že odchází z politického života - z rodinných důvodů.

„Domluvili jsme se takto doma s rodinou, která nechce, abych dojížděl za prací a trávil mnoho hodin na cestách," uvedl šestašedesátiletý Mikeš.

Oficiálně přestane být zastupitelem k 15. lednu. Nadále plánuje setrvat ve funkci vedoucího odboru životního prostředí.