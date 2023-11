/FOTO, VIDEO/ Osud ho nešetřil. Šestatřicetiletému Martinovi Oberreiterovi zjistili cukrovku typu Mody3 v pouhých osmi letech. O dva roky později postihla stejná nemoc i jeho sestru Romanu, která kvůli ní oslepla. Martinovi pak museli v dospělosti amputovat obě nohy. Dnes se učí chodit s protézami a neztrácí naději, že bude zase stavět domy.

Na cukrovku zemřela sourozencům Oberraiterovým maminka, když byli ještě děti. Vychoval je tatínek, profesí zedník.

„Chtěl jsem jít v jeho šlépějích. Dodělal jsem si školu a založil firmu," vrací se do začátků svého podnikání Martin Oberreiter, který pochází z Ovčár na Mělnicku.

Vše šlo podle plánu až do jeho devětadvaceti let. Tehdy začala cukrovka úřadovat. A jemu se převrátil život vzhůru nohama.

„Stal se mi úraz. Bohužel se rána nehojila a následně jsem dostal otravu krve. Museli mi amputovat nohu nad kolenem. Nevzdal jsem se a tři měsíce po operaci jsem se rozhodl, že budu na stavbách pracovat i s protézou," vypráví řemeslník, který se zaměřuje na rekonstrukce bytů a domů, staví ale i domy na klíč.

Znovu se učí chodit

Bylo to těžké, ale podnikání se znovu rozjelo a zakázky se opět hrnuly. Vše se zdálo být na dobré cestě. Až do loňského roku, kdy přišla další komplikace. Opět zranění a otrava krve.

„Museli mi vzít i druhou nohu. Sáhl jsem si tehdy až na dno. Nemohl jsem kontrolovat stavby a přišel jsem o všechny zakázky," vzpomíná smutně vyučený zedník, který se ale nemíní vzdát.

Velkou oporou mu je jeho přítelkyně Iva. „Díky rodině to zvládám. To je asi jediné, co mě drží.“

Teď se učí znovu chodit. „Zase jsem úplně na začátku. Ani vlastně nevím, jestli to zvládnu, protože situace je o dost těžší. Udělám pro to ale maximum. Dostal jsem protézy a doma trénuji chůzi, jde to pomalu, ale mírné pokroky už pozoruji," říká s nadějí.

Aby jeho život mohl být aktivnější, potřeboval by Martin lepší protézy. „Bez protéz bych mohl dělat volejbal sedících nebo sledge hokej, ale zatím ani jedno nehraju," dodává.