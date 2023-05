„Záleží na pivovaru, jestli nás donutí znovu podražit,“ řekla Deníku tamní zaměstnankyně, podle které není stoupající sazba šťastnou volbou. „Šetřit se dá i jinak, ne na obyčejných lidech," poznamenala.

Konsolidační balíček: Kadeřníci na Mělnicku jsou změnou DPH nemile překvapeni

Naopak za správný krok to považuje mělnický radní Tomáš Trejbal, který si rád zajde ke Kanci na pivo. „Když došlo ke snížení daně, ceny dolů našly, naopak se zdražilo," připomněl. Úbytku návštěvníků v hospodách se nebojí. Bere to podle sebe - kvůli pár korunám navíc pivo pít nepřestane. „Za necelá tři eura si pivo v západní Evropě nedáte. Takže já si rád pivo dám, i kdyby zdražilo o desetikorunu,“ poznamenal.

V létě se piva méně nevypije

Mezi milovníky zlatavého moku patří i grafik Petr Šťastný, který chodí na tankovou dvanáctku také ke Kanci. „Chápu, že chce vláda někde najít prostředky, ale zdá se to jako hodně nepopulární krok. Především z pohledu restaurací, pro které to znamená další negativní zásah v řadě. Blíží se ale léto, lidé si budou chtít s hezkým počasím užívat, takže se nebojím, že by se piva vypilo málo," vtipkoval grafik.

Kdo neskáče není Čech. Jak fandíte hokejové reprezentaci na mistrovství světa

Pivař Jindřich Fridrich z Kralup nad Vltavou zdražení o pár korun neřeší. „Tak zaplatím za večer o stovku navíc, ale určitě kvůli tomu pivo pít nepřestanu," prohlásil. Stejně jako Václav Trojan, který pravidelně navštěvuje kralupskou restauraci Na Františku. Ten ale zvažuje, že by po zdražení omezil počet vypitých kousků. „Celkově to povede k tomu, že si lidé budou kupovat plechovky domů místo toho, aby chodili do hospod," odhadl, co bude následovat.

Půllitr dražší nejméně o tři koruny

Ke zdražení plzně Na Františku zřejmě skutečně dojde. „Ještě jsme to úplně neřešili, ale budeme muset zdražit. Minimálně o tři koruny. Záleží i na tom, o kolik zdraží pivovar," upřesnil majitel restaurace Petr Kubita. Hostinský nepovažuje krok vlády za správný. „Rozhodnutí navýšit spotřební daň odnesou především zákazníci," dodal.

Mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář připomněl, že právě točené pivo je pro velkou část podniků zásadním ekonomických hybatelem. „Zvýšení DPH bude mít negativní dopad jak na podnikatele, tak na koncového spotřebitele. Protože zvláště lidi na vesnicích jsou výrazně senzitivní na jakékoli zdražování. Z ekonomického hlediska dojde k poklesu výkonu oboru a ve výsledku i k nižšímu výběru daní,“ řekl Kovář.