Jednou z položek, kterou se základní sazba násobí, je koeficient podle velikosti města nebo obce. V Mělníku stejně jako v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích je to 2, neboť tato města spadají do kategorie 10 až 25 tisíc obyvatel.

Další násobení je místním koeficientem, který si města a obce určují samy. V Mělníku zůstává místní koeficient stejný jako loni, tedy 1. „Situaci jsme řešili a shodli jsme se, že v době, kdy se vše zdražuje, nebudeme s koeficientem nijak hýbat," řekl Deníku starosta města Tomáš Martinec. V Kralupech nad Vltavou je místní koeficient 2 a v Neratovicích 2,5.

Při výpočtu celkové částky daně se byty spadající do společenství vlastníků bytových jednotek násobí ještě číslem 1,22.

U rodinných domů se sazba zvyšuje za každé další nadzemní podlaží.

Do kdy musí být daň zaplacena? Do 31. května. Je-li vyměřená částka vyšší než pět tisíc korun, lze ji rozdělit do dvou stejných splátek, první z nich uhradit do konce května, druhou do konce listopadu. Složenky s částkami, které mají lidé uhradit, posílají finanční úřady v předstihu tak, aby plátci lhůtu stihli.

Nyní do 31. ledna musí pouze noví majitelé nemovitostí, za které loni ještě daň neplatili, podat ke správci daně, tedy příslušnému finančnímu úřadu, daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.



Modelové příklady daně za byty v Mělníku

byt/dům letošní daň loňská daň garsonka 35 m² 299 korun 170 korun byt 50 m² 427 korun 244 korun byt 80 m² 684 korun 391 korun rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 m² 1372 korun 952 korun

