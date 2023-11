Aby byli všichni na Vánoce šťastní, si přeje snad každý z nás. Bohužel ne všem se tohle přání splní. Některým, kteří to štěstí nemají, ale pomoct přece jen jde. Mělnické kulturní centrum (Mekuc) se rozhodlo zapojit do charitativní sbírky Krabice od bot, která má za cíl obdarovat především děti v nouzi.

Sbírka Krabice od bot. Ilustrační foto | Foto: Diakonie ČCE/Karel Cudlín

Vybrat konkrétní dárek a udělat tak radost dětským očím. To je plán mělnického Mekucu, který se zapojil do sbírky Krabice od Bot. Ta startuje v pondělí 20. listopadu a poběží až do 5. prosince. Ačkoliv sbírka ještě nezačala, už teď je v rezervačním systému téměř vše osazeno a zbývá posledních pár dárků.

Podle organizátorky akce Marie Krutišové je až neskutečné, s jakým zájmem si lidé dárky rozdělili. „Jsem upřímně mile překvapená. Nepředpokládala jsem, že se dárky rozdělí mezi zájemce tak rychle,“ uvedla organizátorka s tím, že kdy jindy, než na Vánoce pomoci dětem a jejich rodičům, kteří se ocitli v náročné životní situaci.

Pro mělnické kulturní centrum je charitativní sbírka premiérou. „Řekli jsme si, že by bylo hezké udělat někomu radost,“ zmínila důvod uspořádání akce Krutišová. Už podle názvu je patrné, jak velký dárek bude. „Všechny dárky mají svého příjemce. Zájemce vloží konkrétní věc do krabice od bot, a pak jen odnese na sběrné místo,“ připomněla s tím, že je skutečně potřeba dodržovat rezervační systém a koupit dárek přesně podle přání dítěte.

Jedna z možností, jak dárek stylově přinést, je při akci Vánoční putování s anděly a rozsvícení stromku u Masarykova kulturního domu, které se uskuteční v neděli 3. prosince. „Dárek mohou lidé symbolicky položit pod osvícený stromek,“ dodala organizátorka.