Skromná přání mají senioři z kralupské léčebny dlouhodobě nemocných a domu s pečovatelskou službou, kterým mohou dárci v rámci projektu Splněná přání nadělit něco pod stromeček. Přání lze splnit do prvního prosincového dne.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Přes padesát přání lidí ve věku od sedmapadesáti až do třiadevadesáti let mohou splnit dárci, kteří se zapojí do projektu předcházejícího v Kralupech nad Vltavou letošním Vánocům. Mohou ale také nadělovat podle vlastní volby.

Lze totiž obdarovat ještě dalších dvě stě seniorů, 89 z domu s pečovatelskou službou a 115 z léčebny dlouhodobě nemocných, kteří si o konkrétní dárek pod stromeček nenapsali. Pak stačí vybrat dárek a napsat, zda je určen pro ženu, nebo pro muže.

Zdroj: Youtube

Cesta dárků do cíle je shodná. Napsat prostřednictvím výzvy na webu města, kde je i seznam přání, rezervační mail, který bude poté potvrzen, koupit dárek, vložit spolu s přáníčkem do dárkové tašky označené číslem přání – a předat do některého ze shromažďovacích míst.

Podívejte se: Pekelná návštěva. Krampus čerti zavítali do Vavřinče

Dárky lze nosit do Charity Kralupy v Sokolské ulici, kavárny Riegrovka v Riegrově ulici, do kulturního domu Vltava. V případě, že jde o dárek podléhající zkáze, neboť přáním některých seniorů je například i ovoce a jiné dobroty, je sběrným místem informační centrum v přízemí radnice.

Na projektu spolupracují město, Charita Kralupy, dům dětí a mládeže a kulturní a společenské středisko Vltava.