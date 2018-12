Dárky z krabice od bot potěší děti

Mělnicko – Projekt „Vánoční krabice od bot“ má dlouholetou tradici ve Spojených státech a v západní Evropě. Děti při něm ukládají různé dárečky do krabice od bot. Tu pak zabalí a pošlou s pomocí humanitárních organizací jinému dítěti stejného věku a pohlaví. Do stále oblíbenější akce se letos již posedmé zapojili rodiče a děti z Rodinného centra Havránek Veltrusy.

Ilustrační fotoFoto: Archiv akce

Jak prozradila koordinátorka projektu Kateřina Vitochová tentokrát je v seznamu 220 dětí a vypadá to, že už další nepřibudou. „Věřím, že zvládneme obdarovat všechny, ačkoliv pár větších dětí z našeho seznamu ale pořád na svého dárce čeká. Kromě toho lidé stále nabízejí dárky navíc, a tak je průběžně nabízíme charitním domům v Roudnici a v Kralupech,“ vysvětluje Vitochová s tím, že přijmout bohužel mohou jen ty, pro které najdou dárce. „My ani charitní domy nemáme bohužel prostory pro skladování a pozdější využití,“ říká Kateřina Vitochová.

Dárky jsou většinou jen rezervovány, ale ještě do našeho sběrného místa nedorazily. „Hodnota bývá ale velmi různá podle přání dětí. Některé krabice nestály nic, respektive jen tu dobrou vůli a snahu pomoci. Například dárci je už měli doma po svých dětech,“ tvrdí koordinátorka projektu. Některé krabice jsou ale poměrně nákladné, většinou ty pro starší děti. Ty si přejí značkové sportovní potřeby, oblečení nebo kosmetiku. Za ty dají dárci někdy i kolem tisícovky. Finanční hodnota pro děti není rozhodující, spíše je zajímá, jestli se vyplnilo to, co si přály.

Stejně jako celostátní www.krabiceodbot.cz, koná se i ta ve Veltrusech letos už sedmým rokem. „Přidali jsme se ke sbírce hned v jejím prvním ročníku, když se vybíraly dárky pro potřebné děti na Šluknovsku. Líbilo se nám, že je akce osobnější než pouhé poslání peněz na účet. Už několik let ale zajišťujeme dárky pro bližší děti - tedy pro charity v okolí, jejich konkrétní klienty. Poslední dva roky převážně na přání,“ dodává Vitochová.

Rodinné centrum Havránek jako místní organizátor naděluje pod stromeček klientům farních charit Kralupy nad Vltavou a Roudnice nad Labem. Zúčastnit se můžou jednotlivci, školní třídy nebo pracovníci firem. Stačí si vybrat dítě, které chcete obdarovat a napíšete to na e-mailovou adresu vanocnikrabice@gmail.com. Dárek vložíte do krabice a do neděle 9. prosince donesete do sběrného místa v informačním centru veltruského zámku. Dárek opatříte lístečkem se jménem dítěte a místem, odkud je. Můžete přidat i přáníčko/fotku/obrázek a přiložit balicí papír. Dobrovolníci poté dárky zabalí a další dobré duše je dopraví do charitních domů. Pak už se děje vánoční čarování, o kterém se dozvíte z článku a fotkách na stránkách rodinného centra.

Vánoční krabice od bot

- Dárek je nutné odevzdat do neděle 9. prosince

- Na adrese Fr. Šafaříka 22, Veltrusy (v době od úterý do neděle 10.00–12.00 a 13:00–15.30)

- Loni se povedlo splnit 176 konkrétních dětských přání

- Kromě toho dárci anonymně věnovali asi 130-150 dalších krabic, které se rozhodně neztratily

- Mezi nejčastější přání patřily u mladších dětí běžné hračky jako panenky, kočárky, auta, hry, lego nebo koloběžky, tříkolky či skateboardy