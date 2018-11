David Rameš: Je potřeba si vážit práce místních spolků

Cítov /ROZHOVOR/ - Po dvaceti letech ve funkci starostky skončila ve středu 31. října Marie Kulhánková Havelková a do funkce starosty byl zvolen David Rameš. Bývalá starostka se tak stala místostarostkou. Na ustavujícím zasedání byli zvolení další členové rady a byl zřízen finanční a kontrolní výbor.

Jaké je vaše původní povolání?

Jsem stavební inženýr a zároveň i jednatelem Základní organizace Českého svazu chovatelů v Cítově.

Šel jste do voleb s tím, že chce být starostou?

Před půl rokem by mě to vůbec nenapadlo, že skončím ve funkci starosty. Byla to po volbách věc dohody. Nebyl to můj cíl a ani nějaká životní meta a pro každého starostu je to veřejná služba. Na vesnicích je to věc dohody, není to žádný boj či vytváření nových a nových koalic. Na vesnicích táhnou všichni za jeden provaz.

Jaké jsou vaše vize na další čtyři období?

Chci navázat na práci předchozího vedení obce, na již rozpracované projekty, které jsou buď ve fázi projektové dokumentace anebo ve fázi stavebního povolení. Na prvním místě jsou dvě velké akce, ve kterých se bude pokračovat. Jedním projektem je park seniorů a druhým nová rekonstrukce chodníku v jedné z ulic.

Takže lidi v Cítově nečekají žádné převratné změny a novinky?

Ne. Jsem rád, že na základě dohody nového zastupitelstva je zajištěna kontinuita a navázání na práci předchozího vedení obce a je potřeba si vážit práce místních spolků, které velmi dobře spolupracují a podílí se nemalou měrou na životě v obci.

