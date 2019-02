Mělník – V mělnickém Domě dětí a mládeže (DDM) se v těchto dnech vzdělávají deváťáci z Mělníka o tom, co to vlastně je nemoc AIDS a virus HIV.

Na výukovém programu Hrou proti AIDS, který má své kořeny v Německu, spolupracuje dům dětí s mělnickým pracovištěm Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a se Státním zdravotním ústavem v Praze.

Jedna z pracovnic DDM Lenka Loučková uvedla, že na nápad nabídnout zábavnou formu osvěty proti zákeřné a dosud nevyléčitelné nemoci žákům mělnických základních škol je přivedla Anna Stehlíková z oddělení hygieny dětí a mladistvých. „Zkontaktovala nás s tím, že v Kolíně funguje tento program už dvanáct let. Společně jsme se tam tedy zajeli podívat a zalíbilo se nám to," vysvětlila Lenka Loučková, proč se DDM do pořádání této akce vlastně pustil.

Princip Hry proti AIDS je velmi jednoduchý, ale také velice účinný. Deváťáci, kteří do DDM dorazí, se rozdělí do pěti skupinek. V těch pak v průběhu zhruba hodiny a půl absolvují pět soutěžních stanovišť, na kterých plní nejrůznější úkoly související s nemocí AIDS.

„Na prvním stanovišti jsou obrázky různých životních situací a žáci musí označit, při kterých z nich hrozí nákaza a při kterých ne," přiblížila Lenka Loučková. „Na dalším stanovišti si vytvoří imaginární postavu, která je HIV pozitivní, a určují, co může a nemůže dělat. Na třetím stanovišti pantomimicky předvádějí různé věci nebo vlastnosti a ostatní v týmu musí uhodnout, o co jde. A pak jsou tam dvě stanoviště zaměřená převážně na antikoncepci," uvedla.

Na prvním z nich se dozvídají, jaké všechny druhy antikoncepce dnešní svět vlastně nabízí a zda zabraňují pouze nechtěnému otěhotnění nebo i případnému přenosu viru HIV. Na posledním stanovišti si pak mohou vyzkoušet například navlečení prezervativu a zjistí také, že před použitím by měli kondom zkontrolovat, zda není poškozený.

Na každém ze stanovišť přitom deváťáky neprovází nikdo z dospělých, ale jen o něco málo starší studenti mělnického gymnázia Jana Palacha. „V Kolíně nám řekli, že nejlepšími moderátory jsou studenti gymnázia mezi šestnácti a osmnácti lety. S těmi totiž deváťákům není trapné mluvit o poměrně dost osobních věcech," připomněla Lenka Loučková s tím, že gymnazisty přijel v úterý proškolit sám jeden z autorů Hry proti AIDS, Jiří Stupka ze Státního zdravotního ústavu.

Žáci devátých tříd, pro které je program primárně určený, přitom předem neprocházejí žádným školením. Hra proti AIDS je postavená zejména na jejich dosavadních znalostech a schopnostech. Na každém ze stanovišť nejprve sami zkoušejí určit správné varianty řešení, a teprve potom jim moderátoři objasní, v čem všem se mýlili.

Přitom ani sami gymnazisté mnohdy všechny informace, které vstřebali v průběhu školení, nevěděli. Dvě Jany, které chodí do septimy a ve čtvrtek měly na starost stanoviště týkající se jednotlivých druhů antikoncepce, přiznaly, že některé věci pro ně byly novinkou.

„Hodně věcí nás překvapilo. Třeba jsme absolutně nevěděly, že existují nějaké antikoncepční krémy," přiznala první z dívek, která by chtěla být lékařkou nebo veterinářkou. A její spolužačka, jež by jednou ráda pracovala s postiženými dětmi, dodala: „Je dobře, že podobný projekt existuje. Dnešní generace už pomalu ani neví, co to AIDS je. Přitom čím víc lidí o tom ví a čím víc se o tom mluví, tím větší je šance, že si mladí dají pozor. Každá propagace je dobrá."