Debata o nové spalovně se točí hlavně kolem dopravy

Střední Čechy – Na komplikovanější jízdu se musí připravit Středočeši, kteří se o prodlouženém velikonočním víkendu chystají vyrazit do Prahy veřejnou dopravou. Až do hlavního města by se měl dostat bez problémů každý, koho nezaskočí, že v některých dnech bude platit sváteční jízdní řád – v metropoli je však třeba pamatovat na to, že dopravní podnik chystá omezení v metru.