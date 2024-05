„Nejde pouze o marketingovou kampaň, naše společnost chov včel podporuje už řadu let a víme, jak je cukr pro včelaře důležitý," řekl mluvčí společnosti Tomáš Kubík.

Podle zjištění Deníku se do marketů Penny na Mělnicku vydalo ve včelařské výbavě pouze pár lidí. Měli jsme to štěstí a narazili v kralupské prodejně nedaleko kostela na matku se synem ve včelařské kukle.

„Máme dvacet včelstev a akce se vyplatí. Na jednu osobu si můžeme vzít dvacet kilo, to se bude na podzim hodit," řekla maminka šestiletého Vítka, který byl do nákupu sladkého příkrmu pro včely zapálený více než ona a nehodlal si klobouk se síťkou sundat ani na chvilku. „Rád pomáhám tatínkovi se včelami," řekl chlapec z Lešan.

Jak potvrdili pracovníci v obchodě, před nimi přišel ve včelařském do obchodu ještě jeden zákazník. A ve stejném počtu navštívili návštěvníci v kuklách druhý stejnojmenný obchod v Lobečku - také za účelem levnějšího cukru pro včely.

Nejinak tomu bylo i v Mělníku, kde tamní obyvatelé postřehli u Penny Marketu pár jedinců v kloboucích se sítí. „Kolem půl jedenácté jsem potkal pár starších lidí ve včelařském, co si v košíku odváželi asi třicet kilo cukru," řekl Mělničan Pavel Kuzebouch.

Pro mléko s krávou?

Obrátili jsme se proto na mělnické včelaře, abychom zjistili, zda o akci věděli. Názory byly většinou podobné, o slevě nikdo z nich nevěděl. „Kdybych to zjistil dříve, asi bych se tam vydal," řekl bez váhání včelař Radek Benda.

Jiní by pro cukr vyrazili, kdyby nebylo jeho množství omezeno. „Na každé včelstvo potřebujete odhadem deset kilo cukru. Máme jich několik desítek. O akci jsme nevěděli, trochu mi to přijde jako šaškárna - ještě když se člověk musí do obchodu několikrát vracet," řekl Helena Korecká, včelařka z Řepína a dodala, že zaznamenala kolegu včelaře, který v Penny pořídil pětasedmdesát kilogramů cukru. „Přece jen toho někdo využil," okomentovala jednodenní akci.

Našli se i včelaři, kteří akci úplně zkritizovali. „Chtějí z nás včelařů dělat komedianty a šašky - za levnější cukr. Ano, potřebujeme cukr pro včely, ale to neznamená se takhle ponižovat. A pro levnější mléko příště s krávou? To ne," poznamenala mělnická včelařka Michaela Čekanová.

Ačkoli se kampaň na Mělnicku nesetkala s příliš velkým zájmem, společnost si ji pochvaluje. „Máme ohlasy včetně fotografií z prodejen, že lidé ve včelařském přišli, " dodal Tomáš Kubík z Penny Marketu. Fotky ale kvůli ochraně osobních údajů poskytnout odmítl.