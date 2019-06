Motto nového diskusního projektu, který se odehrává v celé České republice zní: S vámi o vašich problémech. V případě Kralup nad Vltavou se tak diskuze převážně týkala dopravy, obchvatu města a situaci v dopravní obslužnosti. Došlo ale i na další témata, jako expanze místních podniků, nebo třeba cyklistická mobilita obyvatel.

Moderátor Tomáš Skřivánek zahájil setkání se starostou Kralup nad Vltavou Markem Czechmannem v půl desáté dopoledne. „Chceme propojovat místní elity, abyste se potkali, abychom pojmenovávali důležitá témata pro daný region, psali o nich, iniciovali nejen další komunikaci, ale i případná řešení,“ řekl na začátku setkání.

Úvodního slova se ujal starosta Kralup nad Vltavou Marek Czechmann. Ten přiblížil město jako tranzitní, které má strategickou polohu vůči Praze, což přináší řadu dopravních problémů. „V Kralupech je první most od Prahy, v blízkosti města je jedno letiště, možná tu bude i druhé letiště,“ řekl.

Problémem je i to, že velký severní obchvat Prahy je podle jeho slov v nedohlednu; a obchvat Kralup se teprve připravuje. „Městem projíždí hodně aut, ale i kamionů. S tím souvisí i zatížení komunikací, opravy provádíme v návaznosti na finančních prostředcích,“ řekl starosta Kralup nad Vltavou Marek Czechmann.

Následně si vzal slovo Vladimír Krejča, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště Krajské správy a údržby silnic. Mluvil hlavně o obchvatu Kralup nad Vltavou. „Je rozdělen na tři etapy, všechny jsou ve fázi přípravy, dochází k posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Realizace ale zatím není v dohledu,“ řekl. Zásadní je například i utržení svahu ve Hřbitovní ulici. „Tam jsme to zasanovali, v současné době existuje projekt na celkovou opravu, přibližný odhad je ve výši 35 milionů korun,“ uvedl.

Dalším z přítomných byl Jan Beránek; ten řeší projektování autobusové dopravy mimo jiné také na Kralupsku v rámci Integrované dopravy středních Čech. Podělil se o zajímavost právě z oblasti autobusů ve městě. „Nasazovali jsme kloubové autobusy na přetížené linky, nedávno na té z Neratovic do Prahy. Navýšili jsme tak kapacitu linky bez nutnosti nasazení většího počtu řidičů a autobusů,“ řekl.

Starosta Marek Czechmann zmínil, že si uvědomuje, že každá investice vyžaduje svůj čas, že nic nejde udělat hned. Ale to se občanům často složitě vysvětluje, případně si uvědomuje, že je to nemusí zajímat. „Obchvat se začal projektovat více jak před deseti lety. Kralupy na dokumentaci přispěly dvěma miliony. A ke dnešnímu dni slyšíme, že je v nedohlednu, to je tristní záležitost,“ zhodnotil situaci.

Samostatným problémem podle starosty Kralup nad Vltavou je dopravní situace ráno, když řidiči míří na dálnici. „Ráno je dálnice neprůjezdná. Kralupy jsou město, ze kterého polovina lidí jezdí pracovat do Prahy, z toho jich hodně jezdí služebními auty. Dostat se ráno přes Tursko do zaměstnání je téměř nemožná záležitost,“ vysvětlil. A občané se ptají, proč s tím město něco neudělá. „Těžko se to občanům vysvětluje, že ty problémy jsou jinde,“ podotkl.

Místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák zhodnotil situaci tak, že vytěsnit nákladní dopravu z města se nepodařilo; a vlastně to tak docela dost možné není. „Žádali jsme o to dvakrát, bylo nám řečeno dopravní policií i krajským úřadem, že tato trasa je jednou z hlavních dopravních tepen a nelze ji zavřít,“ vysvětlil. Jak podotkl, město to celkem chápe; alternativa pro náklaďáky jezdit např. přes Slaný není proveditelná. „To kolegům ze Slaného udělat nemůžeme, situace tam je také dost hrozná. Vnitřní obchvat Prahy přes Suchdol je asi na nikdy, když budu pesimista. Proto by obchvat Kralup měl být jedna z priorit Středočeského kraje, jinak se tato část dopravy totálně ucpe,“ dodal.

O celém průběhu setkání se dočtete také v Mělnickém týdnu, který vyjde v úterý 11. června.