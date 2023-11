Zastupitelé Středočeského kraje podpořili letos na podzim záměr zahrnout kralupský stacionář od roku 2025 do středočeské sítě poskytovatelů sociálních služeb financovaných státem. Tím by vzniklo dvacet míst pro seniory a další lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Službu by měla poskytovat Charita Kralupy.