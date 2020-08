Ačkoliv je letošní léto bohatší na srážky než v minulých letech, hladiny podzemních vod si stále udržují klesající trend. Podle vedoucího mělnického Odboru životního prostředí a zemědělství Jiřího Hakla nemohou totiž současné deště vykompenzovat klesání hladiny podzemních vod z posledních let.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Horsinka Adolf

„Aby se zvedly, muselo by být několik let relativně vlhko. Množství srážek se musí dostat na nějakou úroveň, která byla předtím, aby se vodní bilance nějak vyrovnala,“ vysvětluje Jiří Hakl s tím, že nejlepší situace pro řešení problému by nastala v okamžiku, kdy by srážky byly rovnoměrné. Pomohlo by prý také, kdyby v zimě napadlo dostatečné množství sněhu. „Při tání se pak voda dostává ideálně do podzemních vod, což v posledních letech chybí,“ dodává Jiří Hakl.