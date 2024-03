/FOTO, VIDEO/ Přesně rok po zrušení pobočky České pošty v Lobečku se její původní sídlo na Seifertově náměstí probudí do nové reality. Působit tam bude dětská skupina. A nebude jedinou novinkou tohoto typu v Lobečku, další dětská skupina se otevírá ve zhruba kilometr vzdálené Olbrachtově ulici. S jakými náklady musí rodiče počítat?

V bývalém sídle pošty v Lobečku bude působit dětská skupina. | Video: Deník/Petra Špitáslká

Pošta v Lobečku, která měla zázemí na náměstí Jaroslava Seiferta, v rohové stavbě u křížení Mostní a Třídy Legií, loni v létě zanikla. Prostory byly dlouho prázdné, až s koncem letošní zimy se objevil plakát s oznámením, že tam s prvním červencovým dnem zahájí provoz dětská skupina Bambino. Navštěvovat ji boudou moci děti od dvou let věku a podle webu dsbambino.cz po dohodě i děti mladší.

Druhá dětská skupina ve stejné čtvrti, která připravuje otevření takzvané školičky, bude sídlit v ulici Ivana Olbrachta. Tam mají podle webu detizlobecku.cz přijímat děti od jedno roku věku. „Nově jsme spustili přihlášky,“ potvrdila za Sto skupin, neziskovku zakládající dětské skupiny po celém Česku Kateřina Svobodová.

Kdy a za kolik

Bambino, kde bude provozní doba ve všedních dnech od 7 do 17 hodin, má v ceníku u celodenní docházky dítěte měsíční částku pět tisíc korun, s nižším počtem dní nebo pouze dopolední docházce se suma snižuje. Přičítá se ještě stravné, které na celý den vychází na 110 korun. Při dvaceti dnech plné docházky by tak měla platba za měsíc dosáhnout 7200 korun.

U Dětí z Lobečku, kde má být podle informací na webu provozní doba od 7 do 15.30 hodin, se částky v ceníku liší podle věku dítěte. Do tří let je to při pěti dnech v týdnu měsíčně 5 059 korun školkovného a 2 300 korun stravného, což znamená celkem 7 359 korun. U dětí od tří do čtyř let je to za stejný čas 9 059 korun školkovného a 2 300 korun stravného, tedy celkem 11 359 korun za měsíc. Částky se také snižují podle počtu docházky.