Mělník - Hasiči dětem předvedli simulovaný zásah u dopravní nehody. Řidiče dostali ven z auta pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Profesionální hasiči, policisté, strážníci i záchranáři ve čtvrtek mířili do parku na mělnickém Podolí. Nestala se tam ovšem žádná havárie ani zločin, na travnaté ploše za obchodním domem se odehrával už šestý ročník Dne bezpečí a pořádku, který i letos přilákal stovky malých dětí, žáků i studentů.

Program, který začal dvě hodiny před polednem, byl opravdu nabitý. Zahájili ho mělničtí strážníci ukázkou svého výcviku, v rámci které divákům předvedli také zásahový oděv High Gear.



Na trávníku vedle skateparku se pak se svými hmaty a chvaty představili mladí sportovci z Taekwondo Hansoo Mělník a Školy čínského kung fu Mělník.



Milovníci psů si přišli na své o pár minut později, kdy za nimi dorazili policejní psovodi se svými čtyřnohými parťáky a jejich kolegové z vinařické věznice.



Následovaly ukázky práce policejní pořádkové jednotky a jízdní policie, po kterých si vzali slovo mělničtí profesionální hasiči. Během simulované autonehody s vyprošťováním dokázali během chvilky proměnit Škodu Yeti na hromadu plechu a skla. Poté hasiči divákům, kteří zásah pozorně sledovali, předvedli ještě slanění z vysoké plošiny spojené se záchranou osoby, vše bylo samozřejmě pouze simulované.



Po celou dobu akce si mohli děti i dospělí vyzkoušet například trenažér nárazu nebo simulátor převrácení automobilu, které do Mělníka přivezl tým Besipu. Především kluky pak lákal stánek mělnických kriminalistů, kde si děti mohly vyzkoušet například sejmutí otisků prstů.



Den bezpečí a pořádku v mělnickém parku na Polabí pořádá už tradičně mělnická radnice v rámci prevence kriminality, jíž se věnuje manažerka Irena Podivínská se svým týmem. „Letošní ročník se nadmíru vydařil. A to díky všem složkám Integrovaného záchranného systému, které se do programu zapojily," uvedla Irena Podivínská.