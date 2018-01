Děti s postižením vozí do škol nové auto Maltézské pomoci

Mělník – Mělnické centrum Maltézské pomoci vozí své klienty novým autem, pořízeným z krajské dotace a příspěvků donátorů Burzy filantropie, která se v Mělníku poprvé uskutečnila na podzim loňského roku.

Autem cestují do školských zařízení děti a mladí lidé do šestadvaceti let věku s fyzickým, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Dosáhnou díky tomu nejen vzdělání, ale setkávají se i s vrstevníky a získávají další sociální zkušenosti.

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti dosud k přepravě klientů do škol využívali tři vozidla s kapacitou třiadvacet míst. Standardně vybavené vozy ale nestačily pokrýt zájem o tuto službu. A ve vozovém parku Maltézské pomoci chyběl automobil, do kterého by postižení mohli nastupovat bez překážek. Právě k tomu je upraven nový vůz.



„Dotace, kterou nám přispěl kraj, nepokryla všechny nutné náklady, proto jsme se přihlásili do Burzy filantropie,“ vysvětluje Andrea Edrová, vedoucí mělnického centra a připomíná, že Maltézská pomoc tam získala dalších dvaašedesát tisíc korun. Kapacita služby se tím navýšila na jednatřicet míst. Donátory, kteří na ni přispěli, byly společnosti Vamed Mediterra a Medesa.