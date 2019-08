Děti se seznamovaly s policejní prací

Jaká je práce policie, co obnáší a co vše při ní strážci zákona potřebují. To se dozvěděly děti z příměstského tábora v Mělníku, když navštívily místní policii.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Korelus

Policisté malé hosty seznámili s každodenní náplní práce. Děti posléze poznaly rozdíly, které obsahuje práce policistů dopravní, pořádkové a kriminální služby. Podívaly se i na policejní vozidla, lodě a techniku. Policisté Obvodního oddělení Mělník jim pak ukázali cely, výslechovou místnost a vybavení prvosledových hlídek. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo pracoviště policejních techniků. „Zkušená kriminalistka dětem vysvětlila práci na místě činu. Poté si mohly vyzkoušet, jak se cítí pachatel, kterému snímají otisky prstů," uvedla mluvčí mělnické policie Markéta Johnová. Během dopoledne děti dostaly i spoustu cenných rad ohledně bezpečného chování. „Na závěr policisté předali dětem malé dárky, jako například omalovánky a pexeso. Dopoledne se moc vydařilo. Všichni odcházeli šťastní, plní zážitků," doplnila mluvčí.

Autor: Martin Vávra