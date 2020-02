Rodinné centrum Kašpárek v Mělníku kromě celoročních aktivit, jako jsou kroužky pro děti, herny s programem, kurzy a semináře, již nabízí program na letní prázdniny, i když je léto ještě daleko.

Rodinné centrum Kašpárek má dlouholetou tradici v pořádání příměstských táborů. | Foto: archiv: Rodinné centrum Kašpárek

RC Kašpárek přichází s novinkou a vedle tradičních příměstských táborů, které pořádá každý rok, má v nabídce první ročník týdenního pobytového tábora v termínu od 11. do 18. července. Na tento tábor je možné děti od 6 do 12 let od konce ledna přihlašovat. Tábor se uskuteční v Poslově mlýně Doksy a celý týden se ponese ve znamení Čtyřlístku aneb výlet do Třeskoprsk.