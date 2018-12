Děti z dětského domova dostanou dárky od kraje

Kralupy – Dětem z kralupského dětského domova pořídí vánoční dárky kraj. Rozhodli o tom radní Středočeského kraje. Pro 545 dětí z devatenácti zařízení vyčlenili celkem 140 tisíc korun.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.Foto: DENÍK/Diana Kovandová

„Tím nejkrásnějším na Vánocích jsou šťastně zářící dětské oči. Věřím, že trochu radosti snad prostřednictvím dárků dáme i dětem, které to jinak v životě nemají vůbec jednoduché. Budeme dárky samozřejmě vybírat tak, aby odpovídaly věku dětí. Starší dostanou například voucher do kina, mladší zase hračky,“ poodhaluje obsah nadílky dětem hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která návrh na věcné dárky předkládala.

Mezi čtrnácti dětskými domovy, kam poputují dárky za celkem 100 tisíc korun, jsou mimo kralupského zařízení ještě příspěvkové organizace z celých z Berouna, Rakovníka, Benešova, Příbrami, Kutné Hory, Mladé Boleslavi, Nymburka nebo Kladna. „Z téměř čtyř stovek dětí, které našly svou druhou rodinu v těchto domovech, je nejvíce ve věku 6 až 12 let. Všem bych přála ale dárek daleko hodnotnější, než jaký jim můžeme dát my, a to je štěstí v životě,“ dodává hejtmanka.

Dárky za dalších 40 tisíc poputují dětem do pěti dětských center - do Strančic, Kladna, Milovic, Kolína a Mladé Boleslavi. Celkem jde o 153 dětí.