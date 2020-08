Je mu 15 let a bojovým uměním karate se zabývá už 8 let. A i přes nízký věk má za sebou sportovní úspěchy na mezinárodních turnajích. Umístění na mistrovství Evropy, na mezinárodním turnaji Open cup v Německu získal 1. místo a další úspěchy sbírá na turnajích v České republice.

Lukáš je zřejmě rozeným lektorem. Děti upoutal hned svojí malou přednáškou, která byla úvodem do bojového umění karate. Ty nejen napjatě poslouchaly, ale kladly i otázky k věci. Nechyběla ani ukázka základních prvků či sestav, které děti sledovaly s nadšením. „Pozvání mezi děti jsem přijal s radostí. Těšil jsem se, že předvedu malé ukázky či sestavy a bral jsem to jako zábavu. A třeba to některé z dětí natolik zaujme, že je natáhnu třeba i do oddílu“, říká Lukáš Sirotek. Žije v Neratovicích a je členem neratovického klubu karate, který je největším a neúspěšnějším v republice. Ke karate ho náhodou přivedl kamarád. Lukáš předtím hrál fotbal, ale dal přednost bojovému umění. V září začíná studium na strojního mechanika.

Celý srpnový příměstský tábor s Kašpárkem byl věnován sportu. Děti měly možnost zahrát si minigolf, vyzkoušet si jízdu na in line bruslích. Středa patřila cyklovýletu, který byl zakončen vyjížďkou na dračí lodi. Ve čtvrtek kromě karate děti vyzkoušely na tenisových kurtech hrát tenis a pátek patřil horolezecké stěně. Sportovně nabitý týden však neproběhl vždy hladce. „Ve středu jsme měli cyklovýlet a po půl hodině mojí kolegyni Adéle Dutkové praskla duše. Hodinu jsme stopovali s dětmi cyklisty a sháněli pomoc, protože kolo jsme neuměli sami opravit. Když jsme konečně někoho stopli a duše byla opravena, po pěti metrech Adélka píchla znovu. To už jsme volali o pomoc a žádali náhradní kolo. Náš výlet se tedy trochu prodloužil. Sice to bylo výživný, ale nakonec jsme dojeli“ se smíchem vypráví lektorka tábora Petra Hanlová.

Na dětem bylo znát, že prožily týden plný zážitků a středeční zádrhel je nijak neovlivnil. Bylo to v každém případě dobrodružství, a možná právě o tom mají prázdniny být.

Marta Dušková