O měsíc se rozhodlo vedení Mělnického kulturního centra prodloužit dětskou výtvarnou a literární soutěž Se Čtendou na stromy. Uvedla to Jitka Nováková, vedoucí oddělení propagace a komunikace kulturního centra.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

„Původní termín ukončení byl 30. dubna. Protože jsme se však v době omezeného pohybu jen málo dostali do přírody, nebyla ta správná inspirace. Nyní už můžeme při dodržení všech bezpečnostních pravidel na procházku, a tak se Čtenda těší, co vše vás napadne,“ uvedla Jitka Nováková. Soutěž je prodloužena do 30. května. Své soutěžní příspěvky můžete posílat na e-mail detske@mekuc.cz.