Opatření je ale podle metodiky ministerstva více: do školy nesmí vstoupit ten, kdo ztratí chuť a čich. To ale není na kontrolu u školních dveří zrovna snadná věc.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Podle Vladimíra Škuty, ředitele Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníce, se ale spíše jedná o výčet příznaků i pro rodiče, aby měli o příznacích povědomí.

„Snadno změříme teplotu, je také samozřejmé, že si učitel všimne kašlajícího žáka,“ uvedl. Pokud tedy bude mít žák zvýšenou teplotu, bude kašlat, případně projevovat jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest, do školy nesmí. „Můžeme se žáků ptát, ale jen těžko budeme prozkoumávat prsty u nohou, jestli nejdou zduřelé,“ řekl Vladimír Škuta.

Opatření jsou ve všech školách identická: Při čekání na vstup do školy budou muset žáci nosit roušky a dodržovat odstup dva metry. Do budovy nebudou moci vstoupit sami, ale budou čekat na příchod učitele, který je vyzvedne a odvede do přidělené učebny. Žáci v jednotlivých skupinách se ve škole nemají potkat.

Co se ale týká obav, zda se deváťáci v době covidové vejdou do učeben, nejsou na místě. Jak se shodují ředitelé, deváťáků není tolik, aby nemohli být po menších skupinkách v různých třídách a částech školy. „Děti zájem o výuku mají, zorganizovat to nebyl problém. Vytvořily se nám tři skupinky bez problémů, žáci se do učeben vejdou. Učitelé nejsou v rizikových skupinách, takže to jde,“ uvedla Jiřina Hereinová, ředitelka Základní školy Kralupy nad Vltavou na Komenského náměstí.

Stejnou zkušenost má i Vladimír Škuta. „Deváťáci jsou úplně bez problémů, se vším jsme si poradili, místo tu je,“ podotkl. Problém vidí ale překvapivě úplně jinde, a to ani v možných logistických problémech, ani s ochrannými opatřeními. „Nikde není uvedeno, do kdy bude tento režim platit. Pan ministr oznámil, že se budou žáci připravovat ke zkouškám. Ale jestli to skončí zkouškami, nebo v co to přejde, to nevíme. V něco by to asi přejít mělo,“ uvedl ředitel.

Neví se ale kdy, v jaké formě, jak to bude vypadat. „Tahle informace nám chybí. Ale nepotřebujeme ji k tomu, abychom úspěšně vzdělávání zahájili. Budeme žáky připravovat ke zkouškám, to je jasné a funguje to. Holt se někdy během měsíce snad dozvíme, co bude dál,“ poznamenal.

Dodržování ochranných opatření berou školy vážně. Jak uvedl Martin Kružica, ředitel Základní školy Mělník – Pšovka, každý žák s sebou bude muset mít dvě nové, případně vydezinfikované roušky a každý den nový sáček, do kterého bude roušky ukládat a odnášet domů. Stejně tak musí žák plně respektovat hygienická pravidla. Pokud je jednou poruší, upozorní zákonného zástupce. „Při dalším porušení bude žák z přípravy na přijímací zkoušky do konce školního roku vyloučen,“ uvedl ředitel.