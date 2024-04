/FOTO, VIDEO/ Na zasedání zastupitelstva v Kralupech nad Vltavou v pondělí 15. dubna bude zřejmě dusná atmosféra. Jedním z hlavních témat má být developerský projekt v kralupské části Minice, který by do města přivedl až tisíc nových obyvatel. Proti projektu se postavili tamní obyvatelé. V neděli se sešli s vedením města a chybět by neměli ani na zasedání.

Kde bude v Minicích stát nová zástavba? | Video: Alena Hedvíková

Developerský projekt Terasy – Kralupy se v Minicích řeší už tři roky. Někteří tamní obyvatelé jsou s podobou záměru nespokojeni. Vadí jim nejen osm vysokých bytových domů, ale i chystaná občanská vybavenost, která je podle nich nedostatečná.

Desítky občanů se proto v nedělním podvečeru sešly se zástupci města. Jejich cílem bylo zjistit, co mohou pro změnu projektu udělat. Za město byli přítomni místostarosta Vojtěch Pohl, radní Marek Škabrada a zastupitelé Jan Doležálek a Petr Marek.

Na vyvýšené louce za Minicemi, k níž vede jediná příjezdová cesta ulicí Ke Studánce, má být postaveno 8 bytových domů, 18 dvojdomů, 8 rodinných domů a 4 řadové domy. „Očekávala bych, že výstavba domů začne až po vybudování všech veřejných prostranství a komunikací včetně izolační zeleně. Stávající obyvatelé budou několik let vystaveni hluku a prachu," uvedla na nedělní besedě Adéla Humlová, která dlouhodobě vystupuje proti developerským projektům nejen v Minicích, ale také v kralupské části Lobeč, kde je v plánu další výstavba.

S názorem, že by měly být jako první postaveny silnice, chodníky, parky - a až poté domy, souhlasilo více občanů. „Nelíbí se nám, že město nebojuje za obyvatele, ale za developery. Nemělo by to být obráceně?" zaznělo z publika.

Změní se územní plán?

„Možnosti města jsou u developerských záměrů samozřejmě omezené. Hlavním nástrojem, který máme, je územní plán," uvedl Pohl s tím, že koaliční strana Kralupy Nová Vlna bude na pondělím zasedání zastupitelstva prosazovat bod o vrácení podmínky vybudování druhé příjezdové silnice do územního plánu.

Pro developera by to znamenalo vybudovat příjezdovou cestu, která se nabízí na jediném místě - směrem k Nehošti. Zatím je to polní cesta, která končí na křižovatce vedoucí ke kralupskému hřbitovu a dále do Dolan nebo k Debrnu.

V případě, že by se měl změnit územní plán, má majitel Terasy - Kralupy Jan Salač jasno. „Změna územního plánu se dotkne našich práv a zasáhne do projektu. V případě, že se tak stane, vstoupíme do toho s právními zástupci. Jsme si jisti, že neděláme nic protizákonného, proto mohou být ve vzduchu pro město stomilionové pokuty," řekl Deníku Salač.

Podle developera kolem výstavby vznikají dezinformace. „Na besedu mě nikdo nepřizval, ani nevím o tom, že by měl někdo z Minic proti našemu projektu dnes na zastupitelstvu vystupovat. Bylo by na místě, abychom se k celé záležitosti také vyjádřili nebo se mohli bránit," dodal Salač, který se ale podle svých slov na zasedání nechystá.