Co vlastně dnu způsobuje? Dna je zánětlivé kloubní onemocnění způsobené přítomností krystalků kyseliny močové v kloubní tekutině. Může probíhat akutně jako dnavá artritida nebo jako chronický kloubní zánět. Akutní dnavá artritida se projevuje typicky horkým, červeným, oteklým a velmi bolavým kloubem, nejčastěji u palce nohy.

Jaké věkové kategorie se tato nemoc nejvíce týká? Vyskytuje se i u dětí?

Typickým "dnavcem" je obézní muž mezi 30 až 60 lety, který má pozitivní vztah k popíjení alkoholu. Pod 30 let jsem pacienta se dnou neviděl nebo raritně. U dětí se dna nevyskytuje vůbec.

Stoupl za poslední dobu počet pacientů?

Nejsou data, ale osobně si myslím, že nestoupl.

Jsou diagnostika a léčba dny problematické?

Moje zkušenost je bohužel taková, že dna patří k onemocněním s velmi vysokou chybovostí jak v diagnostice, tak v terapii. Je to s podivem, neboť dna dříve pojmenovaná pakostnice nebo nemoc králů je velmi dobře známa i mezi laiky. Sužuje lidstvo od nepaměti. S objevem polarizačního mikroskopu v polovině 20. století známe dokonale i příčinu vzniku tohoto onemocnění. Dna má také velmi typický průběh, kterým se liší od jiných kloubních zánětů - artritid.

Proč tomu tak je?

Možná právě proto, že lékaři dnu považují za dobře známou chorobu a při vzdělávání se zaměřují na odvětví medicíny, kde dochází k významným změnám.

K jakým chybám dochází v diagnostice dny?

Lékaři za kloubním zánětem často vidí dnu a pacient například s autoimunitní revmatickou artritidou dostává nesprávnou terapii a účinná léčba se odkládá i o velmi dlouhou dobu. Dnu může spolehlivě diagnostikovat pouze vyšetření kloubní tekutiny v polarizačním mikroskopu nebo typický klinický průběh u pacientů s vyšší hladinou kyseliny močové v krvi. V praxi však dochází k tomu, že pacientovi s kloubním zánětem je odebrána krev, a pokud má zvýšenou hladinu kyseliny močové, je stanovena diagnóza dna bez ohledu na klinický průběh obtíží. Koncentrace kyseliny močové by se k diagnóze používat neměla, protože až 43 procent pacientů s akutní dnou má normální nebo dokonce sníženou koncentraci kyseliny močové. Ideální doba k posouzení koncentrace kyseliny močové je minimálně dva týdny po zvládnutí zánětu.

Jaké jsou možnosti léčby?

K dispozici máme protizánětlivou léčbu ke zvládnutí akutního dnavého záchvatu a léčbu snižující hladinu kyseliny močové, která brání dalším dnavým záchvatům. Důležité je, že léčba snižující hladinu kyseliny močové se musí nasadit až po zvládnutí zánětu. Nasazení této terapie v průběhu zánětu vede k vysrážení krystalků kyseliny močové v kloubu a zhoršení pacientovy trýzně. Bohužel i v tomto často vídám chyby.

Jaké konkrétně?

Lékaři si zvykli léčit zvýšenou koncentraci kyseliny močové bez ohledu na to, zda má pacient obtíže. Zvýšená hladina kyseliny močové vede k onemocnění - dna, močové kameny, zhoršení funkce ledvin- pouze u malé části populace, proto u těch, co nemají problémy, není terapie indikována. Ke zbytečnému předepisování léků vedly i studie prokazující souvislost vysoké koncentrace kyseliny močové. Později se ale ukázalo, že koncentrace kyseliny močové pouze ukazuje na pacienty se zvýšeným rizikem, ale tyto nemoci nejsou kyselinou močovou způsobeny a její snížení nevede ke snížení rizika. Je to jako bychom léčili žloutenku make-upem.

Kam se může pacient s typickými příznaky obrátit?

Na svého praktického lékaře, revmatologa nebo internistu.

Jaká je doba čekání na vyšetření ve vaší ordinaci?

Pacienty se symptomy dnavé artritidy bezodkladně ošetříme na naší akutní interní ambulanci.

Jaká opatření pacientům doporučujete?

Samá nepopulární. Nekouřit, redukovat tukovou tkáň, zvýšit pohybovou aktivitu. Varujeme pacienty před alkoholem, ačkoli pacientům, co nemají problémy při střídmém užívání alkoholu, sklenku vína nebo jedno dvě piva za den nezakazujeme. Kromě alkoholu jsou problematické fruktózou slazené nápoje a velký příjem masa. Dieta s omezením luštěnin a špenátu se neukázala být dostatečně efektivní. Pacienti by měli konzumovat vyváženou stravu, která nevede k nadváze.