Zajišťovat spojení s hlavním městem by mohly trolejbusy pro cestující hned ze dvou středočeských oblastí severně od metropole. Upozornila na to Helena Frintová z krajského úřadu. Od roku 2025 by mohly vozit cestující nejen z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, kde se o tom již hovořilo, ale také z Kostelce nad Labem na Mělnicku.

Trolejbus. | Foto: KÚ Středočeského kraje

Vyplynulo to ze čtvrtečního jednání krajských radních, kteří přípravám na zavedení trolejbusů fandí. „Rada schválila závěry hodnocení ekonomické efektivnosti a rozhodli jsme se pokračovat v další investorské přípravě akcí,“ uvedl radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (za STAN). Připomněl, že obě zamýšlené linky jsou technicky realizovatelné – a podle propočtů budou i ekonomicky efektivní; se zajištěnou návratností vynaložených výdajů. Ohlášené škrty krajských dotací by měly bolet méně, než se předpokládalo Přečíst článek › Hlavním přínosem však mají být příznivé dopady na životní prostředí: nejenom zmizí autobusy se svými výfukovými zplodinami, ale také se sníží hladina hluku spjatého s veřejnou dopravou. Je-li řeč o linkách, mělo by se jednat o náhradu nynějších příměstských autobusů s číslem 375 trolejbusy spojujícími Brandýs nad Labem-Starou Boleslav s pražskou Harfou a 377 trolejbusy jezdícími mezi Kostelcem nad Labem a Letňany. Středočeši se časem mají vozit i v autobusech na vodík Přečíst článek › O náklady na stavbu tratí s trolejovým vedením – se vším všudy by se mělo jednat celkem o 1,18 miliardy korun – se mají podělit Praha a Středočeský kraj. Každá strana má za přispění evropských dotací zaplatit vybudování části na svém území. Tak s tím alespoň počítá smlouva o spolupráci mezi Středočeským krajem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Předpokládané zatížení rozpočtu kraje



* Varianta s krytím 70 procent nákladů z dotací: 177 009 930 Kč:

- 2020: 0 Kč

- 2021: 1 662 540 Kč

- 2022: 2 682 810 Kč

- 2023: 51 799 374 Kč

- 2024: 86 332 290 Kč

- 2025: 34 532 916 Kč



* Varianta s krytím 85 procent nákladů z dotací: 88 504 965 Kč:

- 2020: 0

- 2021: 831 270

- 2022: 1 341 405

- 2023: 25 899 687

- 2024: 43 166 145

- 2025: 17 266 458



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje 375 377 Předpokládá se nasazení takzvaných parciálních trolejbusů – tedy vozidel, které část trasy pojedou s napojením na troleje a částečně ji absolvují díky elektřině z baterií.

