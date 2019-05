Mělnicko - Již zítra se v České republice otevřou volební místnosti a občané budou v pátek a v sobotu rozhodovat o tom, které kandidáty nasměrují do Evropského parlamentu. Uchazeče o post v Bruselu lze najít také v mělnickém okrese.

Za ODS kandiduje specialistka ve farmaceutické společnosti z Neratovic Veronika Luňáková, kterou ke kandidatuře zlákala nálada ve společnosti, která se podle ní stále více přestává o Evropskou unii zajímat. „Mají pocit, že Brusel je daleko a nedosáhne na jejich životy, což není pravda. Unie zasahuje do byznysu, politiky a celého života. Například šedesát procent zákonů, které se schvalují v naší poslanecké sněmovně, pochází z Evropské unie,“ zdůraznila kandidátka, která chce podle svých slov být aktivní a kritickým způsobem věci hodnotit. „Unie by měla především řešit ta témata, která jsou problematická a ne problémy sama vytvářet. Ideální by byl návrat k původnímu smyslu, což byla ekonomicko – hospodářská spolupráce států. Voliče chci oslovit například řešením nedostatku bytů v EU,“ řekla Luňáková.