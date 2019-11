Po probíhající modernizaci se počet kamer navýší na číslo dvacet čtyři. Na pevných stacionárních kamerách budou umístěny také kamery otočné, které by měly zlepšit možnost přiblížení a potencionální specifikace člověka, který páchá trestnou činnost.

„Kamerový systém jsme začali budovat v roce 1998, kdy město přistoupilo do celostátního programu prevence kriminality. Momentálně dochází k jeho celkové rekonstrukci a kamerový systém bude kompletně vyměněn. Týká se to všech venkovních komponentů, kamer a také ovládacích prvků. Celý systém tak bude plně digitalizován,“ říká ředitel Městské policie Mělník Ladislav Hošmánek. Dodává také, že policisté záznamy s kamer využívají prakticky neustále. „Není dne, aby nás nekontaktovala Policie ČR o záznamy z našeho kamerového systému. Ať už se jedná o obvodní oddělení, dopravní policii nebo kriminální policii,“ vysvětluje.

Náklady na modernizaci kamerového systému se vyšplhají téměř na 1,9 milionů korun, město tuto částku hradí z vlastního rozpočtu. Kompletní obměna bude hotová do konce listopadu. Celý tento projekt by měl být prvním krokem k plánovanému přestěhování městské policie do vily v Plavební ulici, ke kterému dojde pravděpodobně v roce 2021 nebo 2022. Městští strážníci se tak dočkají většího a modernějšího sídla.