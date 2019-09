Třetí etapa rekonstrukce kralupského náměstí zdárně pokročila a blíží se její dokončení. Tato část revitalizace centra města zahrnuje Palackého ulici vedoucí kolem kostela a Palackého náměstí, až po hranu budovy Komerční banky a České spořitelny.

Třetí etapa rekonstrukce kralupského náměstí zdárně pokročila a blíží se její dokončení. Tato část revitalizace centra města zahrnuje Palackého ulici vedoucí kolem kostela a Palackého náměstí, až po hranu budovy Komerční banky a České spořitelny. | Foto: Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Po dobu rekonstrukce byl celý tento prostor uzavřen, a to jak pro chodce, tak pro automobily. „Od té doby, co jsem v zastupitelstvu, což už je docela dlouhá doba, jsme se snažili s centrem něco udělat. Začalo to tím, že se nám podařilo vykoupit prostory bývalého pivovaru a mlýna. Poté se nám povedlo ty staré budovy zbourat a vymyslet nějaké projekty. Nyní už mám opravdu největší radost z toho, že se to blíží ke zdárnému konci,“ vysvětluje kralupský starosta Marek Czechmann.