Neratovice – Malí i velcí spisovatelé, které baví vymýšlet příběhy na předem zadané téma, se mohou zúčastnit literární soutěže, připravené sdružením Společně pro Neratovice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Téma povídek se liší podle věku autorů. Děti od deseti do čtrnácti let mohou psát o šikaně, pedofilii, svých učitelích nebo na tajemně znějící téma Tři slepice. Mládež od patnácti do devatenácti let bude zpracovávat témata Piš, když máš protekci!, Jsem starý a všechny štvu, Hasič a Pivní poezie. Na dospělé spisovatele nad dvacet let věku pak čeká téma rybářské či o jídle, případně se mohou rozepsat o gerontech bez mušky nebo třeba o přelézání ohradníku.

Soutěžní příspěvky nesmí být delší než čtyři normostrany, respektive sedm tisíc znaků. Povídky, které se nebudou držet tématu, budou ze soutěže vyřazeny. Uzávěrka je 6. prosince, vyhodnocení a předání cen vítězům proběhne v neratovickém společenském domě na Tři krále. Z nejlepších prací bude vytvořen almanach, jenž bude zařazen do místních mini-knihoven.

Podrobnosti o soutěži najdou zájemci na webu http://literarni-soutez-na-hodne-temat.webnode.cz.