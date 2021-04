„Botanické a zoologické zahrady, zooparky a farmy otevírají návštěvníkům své venkovní expozice,“ radí za krajskou turistickou centrálu Linda Dlouhá, kam se vydat. Je přesvědčena, že od takové návštěvy lidi neodradí ani aprílové počasí, ani nutnost respektovat ta opatření proti šíření koronaviru, která zůstávají v platnosti.

„Samozřejmě bude nutné dodržovat určitá nařízení – jako je nejvyšší možná kapacita, rozestupy, nošení roušek a respirátorů či prodej občerstvení pouze přes výdejní okénko. „I tak si ale výlet stoprocentně užijete,“ nepochybuje Dlouhá – byť upozorňuje, že stále také trvá uzavření vnitřních expozic a pavilonů.

Otevřeno po přestavbě

Obnovování provozu je někde pozvolné, jako třeba v Zooparku Zájezd nedaleko Kladna. Tam v pondělí pro začátek otevřeli část „U velblouda“; sekce u lemurů bude po dokončení přestavby části expozice přístupná od soboty. „Rozhodnutí vlády o otevření venkovních expozic zoologických zahrad samozřejmě vítáme,“ konstatoval vedoucí vzdělávání a výzkumu Daniel Koleška. Připomněl, že kvůli rekonstrukci v části areálu se se vyplatí sledovat elektronické aktuality.

„Informace budeme průběžně přidávat na náš web a facebook,“ připomněl. Konkrétní odpovědi na některé ze svých otázek tam však zájemci zatím nezískají. „Vnitřní expozice terária musí zůstat zavřená dle nařízení vlády do odvolání,“ mohou se dočíst.

Takový problém neřeší Zoopark Zelčín; farma kousek od Mělníka známá i pořádáním koncertů, která má pouze venkovní expozice. Návštěvníci, na něž se zde těší mezi 11. a 19. hodinou (přičemž ve stejné době je otevřeno i výdejové okénko občerstvení), si tak mohou projít celý komplex. „Dobu nuceného uzavření jsme využili k pracím a změnám na areálu,“ upozornil za zoopark Luboš Tesař, že i zde se v době nepřítomnosti návštěvníků odehrály změny.

„Ne všechno jsme sice stihli, ale zvířata i my netrpělivě očekáváme návštěvníky. Každá koruna se nám teď hodí. Letos rozšíříme výběhy a expozici o nové druhy, miniprasátka a surikaty. Narodila se nám mláďata klokanů a chceme se s nimi chlubit,“ vypočetl Tesař, co vše příchozí uvidí nově či jinak. Pochlubil se také vylepšováním zázemí: „Budujeme nové občerstvení, připravujeme nový areál pro letní koncerty, také jsme pro větší pohodlí upravili místa na kempování.“ Mimochodem: večerní koncerty už mají stanovené pevné termíny – od 22. května do 28. srpna. A zdejší tým věří, že se budou moci uskutečnit. Všechny.

Otevírání přichází postupně

Všechny venkovní expozice otevřela také Zoo Chleby v Polabí. I zde musí zůstat uzavřeny pavilony lvů, medvědů a terárium budou uzavřeny. K langurům však lze nahlédnout prostřednictvím webkamery. Botanická zahrada Průhonického parku, který je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO, má otevřeno od úterka. ParaZOO Vlašim přivítá návštěvníky od sobotní deváté hodiny. Ekocentrum Huslík u Poděbrad lze navštívit o víkendových dnech mezi 10. a 15. hodinou – a od příštího týdne zde ve stejných časech přidají ještě čtvrtky a pátky.

Farmapark Soběhrdy se otevřít chystá v sobotu – avšak až tu příští: 24. dubna. „Zoopark Karlštejn pak své brány otevře 1. května,“ odkazuje Dlouhá na ještě další víkend; již první májový. „Aktuální informace o otevření Botanické zahrady Střední zemědělské školy Rakovník si raději ověřte na jejích stránkách. Stejně tak jako v případě Motýlária Votice i řady dalších středočeských zooparků a farem,“ poznamenala Dlouhá.

Kde hledat aktuální informace

- Zoopark Zájezd: zoopark-zajezd.cz; facebook.com/zooparkzajezd

- Zoopark Zelčín: zooparkzelcin.cz; facebook.com/zooparkzelcin

- Dětské zoo Chyňava: statekumerlina.eu; facebook.com/Statek-u-Merlina

- Zoo Chleby: zoochleby.cz; facebook.com/zoochleby

- Průhonický park: pruhonickypark.cz; facebook.com/Pruhonickypark

- ParaZOO Vlašim: parazoo.cz; facebook.com/zachranna.stanice

- Ekocentrum Huslík: ekocentrumhuslik.cz; facebook.com/ZachrannaStaniceHuslik

- Farmapark Soběhrdy: farmapark.eu; facebook.com/farmaparksobehrdy

- Zoopark Karlštejn: rekreacnipark-karlstejn.cz; facebook.com/zoopark.karlstejn

- Botanická zahrada Rakovník: szesrak.cz/11-botanicka-zahrada; facebook.com/szesrakovnik

- Motýlárium Votice: motylarium.cz; facebook.com/ochranafauny