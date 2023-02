Chemické obory se zpátky do Neratovic vrátí v září po mnoha letech. Škola bude uchazečům nabízet například studium analýzy potravin, počítačových sítí nebo obor chemik operátor.

„Díky sloučení s kralupským učilištěm, kdy chemie přechází zpět do Neratovic, se mi podařilo zajistit významnou spolupráci se Spolanou a zatraktivnit obory, které se otevřou pro školní rok 2023 až 2024,“ říká ředitelka školy Marcela Hrejsová.

Stejně jako jednatel Spolany Piotr Kearney věří, že bonus v podobě stipendijního programu by mohl vést k větší atraktivitě chemických oborů pro žáky základních škol při rozhodování o dalším směru vzdělávání. „Jde o motivační prostředky, díky kterým můžeme studenty těchto oborů podpořit a nalézt mezi nimi i nové talenty,“ vysvětluje Kearney.

Náborový přispěvek pro nováčky

Spolana bude novým studentům nabízet několik druhů stipendijních programů. Po nástupu do 1. ročníku může žák získat jednorázový náborový příspěvek ve výši dva tisíce korun.

Za každé pololetí budou mít ti úspěšní také nárok na stipendium. Pokud jejich studijní průměr bude do 1,5, získají tisíc korun, za průměr do 2,0 osm set korun za průměr do 2,5 pět set korun.

Kromě toho poskytne Spolana studentům pří úspěšném složení maturitní zkoušky cílovou odměnu ve výši tisíc korun.

Zájemci z řad studentů budou moci docházet na praxi přímo do Spolany a podle personální situace jim po absolvování školy nabídne společnost přednostně pracovní uplatnění.

Spolana je jednou z největších chemických společností v Česku a jediným českým výrobcem PVC a kaprolaktamu. Produkuje také síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává přes sedm set lidí. Od roku 2016 je jejím majitelem skupina ORLEN Unipetrol.

Ta už spolupracuje s řadou středních škol na Mostecku nebo umožňuje studium v Univerzitním centru Vysoké školy chemicko-technologické, které sídlí v litvínovském závodě. Nadace ORLEN Unipetrol toho finančně podporuje úspěšné středoškolské a vysokoškolské studenty i jejich pedagogy. Pro základní školy realizuje výukové projekty a poskytuje financování nákupu potřebného vybavení.