Mlékojedy – Už pošestnácté se otužilci nejen z Neratovicka sešli na první svátek vánoční na břehu mlékojedské pískovny, aby se ve vodě osvěžili a rozproudili si krev.

Na první pohled čistá voda měla den po nadílce pět stupňů Celsia, možná i proto si do ní našly cestu více než dvě desítky odvážlivců. Ti pocházeli především z řad neratovického Klubu českých turistů, který tuto vánoční tradici před mnoha lety zavedl.

Jako první však vodu vyzkoušela fenka výmarského ohaře, jež se vrhla za hozeným klacíkem.

Ze břehu pak plavce povzbuzovalo několik desítek kamarádů a rodinných příslušníků, kteří sledovali, jak se dvaadvacet otužilců připravuje na vánoční koupání. Mnozí měli nohy a ruce ukryté v neoprenu a na hlavách se jim skvěly nejrůznější čepice a kulíšky, aby je nezábly uši.

Většina plavců se navíc ještě před vstupem do vody raději zahřála i zevnitř, panáčky něčeho tvrdšího při takové příležitosti zkrátka nesmí chybět.

Před závěrečným společným fotografováním pak museli být někteří otužilci z pískovny doslova vyhnáni, natolik se jim asi zalíbilo házení si měkkým míčem…

Studenou vodou se sprchujeme každé ráno

Zaplavat si v pětistupňové vodě si do Mlékojed už potřetí přijeli manželé Ivana a Petr z Prahy.

Jaká byla letos voda?

Ivana: Skvělá, jsme zvyklí plavat i ve studenější.

Kde všude vás lidé mohou potkat?

Ivana: Chodíme plavat do přírody anebo pak v rámci akce Týden sportu zdarmachodíme do Podolí do toho studeného bazénu.

Petr: Ten má sedm stupňů, je o něco teplejší než voda tady.

Ivana: Nejčastěji plaveme na Džbánu, někdy si tam musíme dokonce vysekat díru do ledu. A plaveme i ve Vltavě.

Co je nejúčinnější na zahřátí, když vylezete z vody?

Ivana: Jít si zaběhat.

Petr: Nebo si zacvičit.

Jak dlouho už se otužujete?

Ivana: Může to být tak pátá sezona.

Jak jste vůbec začínali s otužováním?

Ivana: Já už léta záviděla otužilcům, že jsou takoví šikovní, že to dokážou. Tak jsem se prostě jednou rozhodla, že pro mě sezona neskončí a budu plavat pořád. Plavala jsem celé léto, na podzim a dotáhli jsme to až do zimy. Ale trvalo to asi dva nebo tři roky.

Petr: Zpočátku jsme v té studené vodě plavali jenom krátce, čas v ní strávený jsme přidávali postupně.

Sprchujete se doma studenou vodou?

Ivana: Ano, každý den. Ráno vyskočíme z postele a dáme si studenou spršku.

Petr: Já se předtím ještě najím a zacvičím si.

Ivana: To já jdu do sprchy hned, jak vylezu z postele. Je to dobré i na probrání.

Pomohlo vám otužování i po zdravotní stránce?

Ivana: Nepochybně! Už si ani nepamatuji, kdy jsem byla naposledy nemocná. Když třeba přijde rýma, trvá jenom tři dny, žádný týden, jak se říká. Řídím se heslem, že když mi něco je, něco na mě leze, tak to musím jít takzvaně utopit. Opravdu to zabírá, třeba když jsem nedávno cítila, že mě začíná bolet v krku, šla jsem si zaplavat a druhý den mi nic nebylo.