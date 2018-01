Nad služebnou strážníků budou tři sociální byty

Mělník – První tři městské sociální byty v Husově ulici přímo v sídle městské policie by měly být hotové už v letošním roce. Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla bude projekt připravený v únoru, pak začnou stavení práce. „Hledáme další prostory, které bychom mohli využít k sociálnímu bydlení,“ připomněl Schweigstill.

Strážníci využívají v domě v Husově ulici pouze přízemí a první patro. Nejvyšší prázdné podlaží, kde dříve sídlili podnikatelé, je volné. Po letošním nastěhování prvních tří rodin by měli postupně zaplnit nájemníci celou nemovitost.

Starosta města Ctirad Mikeš vysvětil, že tam vzniknou ještě další tři byty hned po tom, co se strážníci přestěhují do nově zrekonstruované vily v Plavební ulici. K tomu by mohlo dojít přibližně za dva roky. „V Husově ulici pak zůstane jen malá služebna dole u hlavního vchodu, aby byla městská policie stále v centru města,“ dodal Mikeš.



Do tří let by mohlo být na různých místech v Mělníku osmnáct až dvacet sociálních bytů, kde najdou zázemí lidé v tíživé životní situaci. „To by mělo pokrýt potřeby města,“ uvedl Mikeš a doplnil, že sociální bydlení potřebují senioři a matky s malými dětmi.



Některé ženy končí po rozpadu vztahů spolu s dětmi v azylových domech, než si najdou nového partnera a znovu se postaví na nohy. „Potřebujeme je posunout o stupínek výš,“ poznamenal starosta.

Řešením je podle starosty dostat matky s dětmi z azylového domu do vlastního, i když sociálního bydlení, protože na tržní nájemné zatím nedosáhnou. „Chceme je tím nastartovat, aby časem mohly odejít do běžného nájemního bytu,“ vysvětlil starosta. Složitější je situace u seniorů. „Jeden z partnerů zemře, druhý už sám nemá na nájem a děti se o něho nechtějí postarat,“ řekl o modelové situaci. Mělník má sice k dispozici městské a startovací byty, v současné době ale nejsou žádné byty volné.