Libiš – Následujících sedm dní bojují v soutěži Dobráci roku o hlasy svých příznivců hasiči z Libiše. Chtějí se dostat až do finále, a vyhrát tak nejen pro členy svého sboru, ale pro celou vesnici letní zábavu s živou muzikou. Stejně jako se to v minulém ročníku soutěže podařilo Tuhaňským.

Malým libišským hasičům se daří. | Foto: SDH Libiš

Mají k tomu všechny předpoklady, také libiští hasiči se zajímají o to, co se v obci děje, aktivně se zapojují do života v komunitě a starají se o děti a mládež. Jejich sbor má přes pět desítek dětských členů, na soutěže a závody pak jezdí asi čtyřicet z nich.

„Máme přípravku pro děti od tří do šesti let, mladší žáky od šesti do jedenácti let, těch je nejvíc, starší žáky od dvanácti do patnácti let a dorost od patnácti do osmnácti," přiblížila Laďka Zygmundová, hlavní vedoucí dětí a mládeže. „Tohle rozdělení ale platí pouze pro hru Plamen, v rámci netradičních závodů, z nichž některé pořádáme i my sami tady v obci, dělíme ještě mladší žáky na kategorie šest až osm a devět až jedenáct. Nepřijde nám totiž úplně fér, aby šestileté děti závodily s jedenáctiletými," připomněla.

Teprve rok staří Lišáci

Oddíl dětí a mládeže v Libiši nese název Lišáci, a přestože funguje teprve od loňského roku, už se může chlubit nejedním úspěchem. Děti totiž požární útok milují a na tréninky chodí rády. „Teorie jim moc nevoní, ale to je normální. Zato když trénujeme útok, nemůžeme je někdy ani dostat domů," poznamenala vedoucí oddílu.

Jak hlasovat pro LibišPošlete co nejvíce SMS zpráv ve tvaru DOBRACI LIBIS na číslo 900 11 04. POZOR! Hlasy pro hasiče z obce Libiš posílejte do pátku 26. února 2016 do 15 hodin. Počet SMS zpráv z jednoho telefonního čísla není omezený.

I když je práce s dětmi významnou součástí života libišských dobráků, není to jediné, čemu se věnují. Vedle hasičských soutěží a kulturních a společenských akcí, jež sami pořádají, vyjíždějí hasiči z řad dospělých také na vlastní závody, především v požárním sportu. A daří se jim tam.

Všechny týmy na bedně

Jednatel sboru Václav Barcal připomněl, že v loňské sezoně skončily týmy mužů v okrese na druhém a třetím místě, „na bedně" byly i ženy, obsadily třetí příčku. „Tým mužů v novém složení funguje od roku 2012, jsou to bývalí dorostenci a žáci, kteří si dali krátkou odmlku, a pak se zase dali dohromady. O rok později vzniklo „béčko", které je možná trochu paradoxně poslední dobou úspěšnější než A-tým," přiblížil Václav Barcal.

Ženy mají pouze jeden tým, Motýlky, to se ovšem může podle strojnice Laďky Zygmundové brzy změnit. „Chceme i druhý tým žen, přicházejí k nám teď tři děvčata z Lobkovic, které chtějí běhat a nemají s kým," připomněla.

Specifikem libišských hasičů je také jejich pokřik. Václav Barcal totiž ke každé významné události složí novou sloku. Na konci sezony tak vlastně mají k dispozici song, který připomíná, co všechno v sezoně prožili.

