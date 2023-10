/VIDEO, FOTO/ Místo školy pomoc dobré věci. Čtveřice chlapců ze Základní školy Pšovka se dobrovolně přihlásila, aby vypomohla při uklízení břehu Labe, jejíž hladina už od pátku 6. října postupně klesá z důvodu závady na jezu v Dolních Beřkovicích. Ta se doposud nepodařila Povodí Labe opravit. Dobrovolníků na úklid a záchranu živočichů přibývá.

Hladina Labe na Mělníku klesá. Pomáhají všechny generace. | Video: Deník/Alena Hedvíková

„Došlo k dalšímu ponížení hladiny Labe. Zatím vyčkáváme, zda se porucha najde a podaří se jí opravit co nejdříve,“ řekla Deníku Lenka Tomanová z Oddělení státní správy v oblasti životního prostředí.

Město dlouhodobě pracuje se záchrannou stanicí Aves Kladno, která přes víkend zachránila na dva tisíce škeblí. „O víkendu byli na místo vysláni dva naši zaměstnanci a další dobrovolníci. Ryby poznají, když hladina klesá a odplují doprostřed koryta. U škeblí je to horší. Naštěstí počasí přeje. Jelikož je deštivo, nejsou bezprostředně v ohrožení,“ uvedl ředitel organizace Petr Starý.

Hladina Labe opět klesla. Pomozte zachránit vodní živočichy, vyzývají rybáři

Pomáhají i zaměstnanci Povodí Labe. „Ti, co se mohli na výpomoc uvolnit, jsou v terénu a pomáhají. Povodí Vltavy nám vyšlo vstříc a snížili odtok vody. Tím došlo ke snížení hladiny u nás. Díky tomu můžeme provádět opatření a posílit čerpací techniku. Opravy začaly v úterý v devět ráno, zatím nelze říct, v jaké fázi se oprava nachází,“ řekla tisková mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Dobrovolníci se střídají

V úterý 10. října se sešly na levém břehu Labe desítky dobrovolníků. Podle Marka Macholdy z Českého rybářského svazu, který akci inicioval, uklízelo a zachraňovalo na břehu řeky kolem třiceti lidí. „Lidé se střídají. Snažíme se zachránit, co se dá,“ upřesnil Macholda s tím, že se čeká, zda se závada povede opravit, či dojde k dalšímu poklesu hladiny. To by znamenalo nasadit čerpadla do tůní.

Zdroj: Alena Hedvíková

„Když se nám nepodaří udržet v tůních vodu, která se prokysličuje, museli bychom začít s čerpáním, aby zvířata neuhynula. Poslední možností záchrany je převoz na jiné místo,“ řekl mělnický rybář.

Na levém břehu Labe se objevili i žáci ze základní školy Pšovka. „Jsme rybáři, takže jsme chtěli pomoc dobré věci," řekl žák deváté třídy Matěj Slavík, který bydlí v Mlazicích. Se svými spolužáky vyndali úterní dopoledne několik desítek kýblů odpadků. „Je tu nejvíc plechovek a lahví. Našli jsme ale i rybářské pomůcky, které jsme si dali na stranu,“ upřesnil Slavík.

V Mělníce kleslo Labe o jeden metr. Lidé zachraňují vodní živočichy

Mezi dobrovolníky vypomáhali také obyvatelé Velkého Borku. „Sbírám už od rána. Buď odklízím odpadky, nebo sbírám živočichy a házím je zpět do vody. Teď se mi podařilo zachránit malého sumce, který uvízl na souši,“ řekl Deníku jeden z dobrovolníků.