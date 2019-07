Projekt se koná ve spolupráci s neziskovou organizací INEX-SDA a Městského úřadu v Odoleně Vodě. „Tentokrát čekáme dobrovolníky například z Francie, Nizozemí, Španělska a dalších evropských zemí, ale svou účast potvrdil i dobrovolník, který přijede až z Mexika,“ říká vedoucí workcampu Kristýna Langrová.

Na dobrovolníky čeká práce na farské zahradě, kde budou budovat vyhlídku a jednoduché dřevěné prvky (lavice a lehátka), aby tak v historickém jádru města vzniklo místo pro odpočinek a vzájemné setkávání. Dále budou pomáhat s různými menšími pracemi od čistění studánky a vyřezávání křoví kolem cest až po pomalování nádob na kompost, které tak poslouží jako připomínka jejich pobytu ve městě.

Ve volném čase se dobrovolníci budou moci zapojit do místního dění – zúčastní se například každoročního Setkání jazyků, které se koná v rodném domě Vítězslava Hálka. Mohou se také těšit na cyklistický výlet do Mělníka a na prohlídku věže místního kostela sv. Klimenta. Organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří pomáhají místním komunitám.