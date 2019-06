Kralupy – Do jízdního řádu linek Pražské integrované dopravy budou od 29. června zapracovány některé trvalé změny.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Na lince 371 dojde k posílení provozu do Klecánek, a to v podvečer o víkendech. Současně budou v pracovní dny prodlouženy vybrané spoje z Dřínova do Zlosyně na lince 372. Této linky se týká také posílení dopoledního provozu v pracovní dny mezi Dřínovem a Kralupy nad Vltavou.