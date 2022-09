Úsek mezi kruhovými objezdy Na Průhoně a u bývalých jatek bude veřejnosti zpřístupněn v sobotu 17. září od 10 do 12 hodin. „Návštěvníci mohou využít možnosti projet se na bruslích nebo koloběžce. Vstup bude možný z ulice Nad Oborou a pro přezutí se přistaví v místě konání lavičky,“ uvedla mluvčí Mělníka Barbora Walterová.

Do provozu bude obchvat uveden 27. září, den před tím proběhne slavnostní otevření. Jedná se o úsek vedoucí od Chloumecké ulice ke křižovatce Na Průhoně. Od křižovatky s Chloumeckou ulicí je jeho trasa vedena souběžně s Řípskou, aby se po zhruba 150 metrech odklonila ke sportovnímu areálu. Obchvat pak bude pokračovat přes most nad železniční tratí k novému kruhovému objezdu a dále pak mezi průmyslovými areály a pod vinicí k další okružní křižovatce, zajišťující napojení na ulici Na Průhoně. Za ní se obchvat napojí na nynější silnici I/9 směřující do České Lípy.

Cena stavby činí téměř 384 milionů korun bez DPH. Přínosem obchvatu pro místní občany bude vedení tranzitní dopravy mimo obytné části kolem průmyslových areálů. Projíždějící řidiči nebudou zajíždět do ulic Řípská, Na Malém Spořilově a Bezručova. Pro město to znamená méně hluku, emisí i prachu.

Uvedení do provozu druhé etapy mělnického obchvatu bylo původně rozděleno do dvou termínů. Nejprve bylo na konec září v plánu otevření části od Vehlovic po Řípskou ulici. K dokončení části v ulici Řípská pak mělo dojít o třicet dnů později. Nakonec se ale podařilo dokončit druhou část stavby dříve a slavnostní otevření tak proběhne zároveň.

