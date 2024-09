Martin Rumler dnes 16:19

Redakce Deníku oslovila lídry kandidátek v krajských volbách s několika otázkami. Přinášíme vám odpovědi na třetí z nich, a to, zda má Středočeský kraj omezit výdaje do jiných oblastí a peníze investovat do zajištění péče v domovech pro seniory a jejich budování.