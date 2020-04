Některé domovy seniorů si proto preventivně vytvářejí seznam lidí, kteří by mohli potencionálně v této těžké situaci pomáhat, ať už jako ošetřovatelé nebo pomocní pracovníci.

„V Centru seniorů Mělník v současné době pečujeme o 240 seniorů, nejsme plně obsazeni. Naše kapacita je 249 lůžek, ale nové klienty z důvodů opatření nenabíráme,“ říká ředitelka Centra seniorů Mělník Drahomíra Pavlíková. „Dbáme všech opatření a nařízení. Senioři jsou izolováni od okolí, nechodí ven, již dávno jsme omezili skupinové aktivity, platí zákaz návštěv a samozřejmě používáme ochranné pomůcky,“ poznamenala Pavlíková.

„V našem zařízení se zatím žádný případ koronaviru nevyskytl. Ani u seniorů, ani u personálu. Zaplať pánbůh, ne,“ říká Pavlíková. Ochranných pomůcek a zdravotního materiálu mají dostatek. Nově příchozí zaměstnance nechávají testovat, stávajícím pravidelně měří teplotu a sledují jejich zdravotní stav. Stejný postup je i u klientů. „V Centru seniorů se nechceme dočkat případné tíživé situace, kdy stávající personál bude muset do karantény a nebude zajištěn dostatečný počet pečujícího personálu. Preventivně si monitorujeme pracovní trh a vytváříme záložní kapacity potencionálních pracovníků,“ dodává ředitelka Drahomíra Pavlíková.

V Domově kněžny Emmy v Neratovicích je zatím situace uspokojivá. Kapacita domova je 90 lůžek, z čehož je 14 lůžek určeno pro klienty se zvláštním režimem. „U nás v domově není nakažen nikdo z klientů ani z personálu. Jednomu klientovi bude zanedlouho končit karanténa, je bez příznaků. Naštěstí není, ani nebyl pozitivní na Covid-19. Platí zde zákaz návštěv a samozřejmostí je zrušení veškerých skupinových aktivit. Udržujeme klienty v pozitivní náladě a staráme se o ně, jak jen to nejlépe umíme. Podotýkám, že dvě třetiny našich klientů trpí určitým stupněm demence a není tak lehké je udržet na pokojích, ale děláme, co můžeme. Jsme na několik dní dostatečně saturováni ochrannými prostředky i zdravotním materiálem. Prostě na několik dní máme, ale situace se může změnit ze dne na den,“ říká ředitelka neratovického domova pro seniory Jaroslava Vítová.

Průběžně zde ochranné prostředky shánějí a doplňují. Dodržují vše dle mimořádných opatření a nařízení vlády. Záložní personál zatím nehledají.

„V případě nouze máme vypracovaný plán a budeme nadále postupovat v součinnosti s hygienickou stanicí. Zatím zvládáme vše, co je v našich silách,“ dodává ředitelka Vítová.

„Dnes se nacházíme v situaci, že nemáme v domově infekci. Vše je dobré, a to klepám na dřevo. V opačném případě by to lítalo,“ říká ředitelka Domova pro seniory Mšeno.

„V posledních dnech vše zvládáme na výbornou vlastními silami. Jsme dobře zásobeni, vyškoleni. Děvčata i přes neuvěřitelný tlak zvládají, jsou úžasná. Klienti jsou také v pořádku.

Občas nastane malý problém, někteří to špatně snáší, ale to je za současné vyhrocené situace zcela normální. Další personál zatím nesháníme. A proto bych ráda touto cestou poděkovala našemu personálu, klientům a všem lidem, že se drží,“ dodává Blanka Dvorščíková.