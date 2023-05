Dopravu v Kralupech může zrychlit další kruhák. Zatím je ale v nedohlednu

/FOTO, VIDEO/ Doprava v Kralupech nad Vltavou trápí řidiče už desítky let. Jediný most přes Vltavu zažívá v dopravních špičkách abnormální zátěž a obchvat města je zatím stále jen nadějným plánem. Přes celé město se tudíž tvoří kolony. Těm by mohl ulevit další kruhový objezd na hlavním tahu městem.

Křižovatka Mostní, Třebízského a Třídy Legií v Kralupech nad Vltavou. | Video: Deník/Petra Špitálská

Mostní ulice je především v ranních a odpoledních hodinách maximálně vytížená. Kdo se chce dostat z jedné strany města na druhou, stráví za volantem i desítky minut. Podle dopravní studie, kterou si nechalo vedení města vytvořit před dvěma lety, by pomohl v plynulosti provozu kruhový objezd. Stát by měl na křižovatce ulic Mostní, Třebízského a Třída Legií. Tím by z hlavní tepny města zmizely alespoň jedny semafory, které brzdí dopravu. Podívejte se: Závodníci se po veltruském parku rozeběhli už po pětadvacáté Kralupský starosta Libor Lesák připomněl, že dotčené komunikace spadají pod Středočeský kraj. „Je dokončena projektová dokumentace, máme vydané stavební povolení a předáváme tyto materiály krajské správě údržby silnic,“ vysvětlil Lesák s tím, že stavbu kruhového objezdu bude platit právě kraj. „Město se bude podílet na spolufinancování na připojovacích pruzích a okolních plochách, jako je například zeleň," uvedl starosta a doplnil, že v okolí by měla být i parkovací místa. Další rondel na tahu městem „Kruhový objezd není špatný nápad, jen je potřeba ho postavit správně. Ne jako u Cukrovaru, kam je obtížné se z vedlejších ulic dostat," poukázal Martin Palas z Kralup nad Vltavou na kruhový objezd na tahu městem na druhé straně řeky u restaurace Na Františku. V souvislosti s křižovatkou v Lobečku zmínil také zákaz průjezdu ulicí Třebízského. „Až zmizí nesmyslná značka "průjezd zakázán" v Třebízského ulici, který si účelově vymohla určitá skupina lidí na úkor přetížení dopravy v Kralupech, pak by kruhový objezd dával smysl," dodal Palas. Kralupští hokejisté potřebují miliony. Jinak si druhou ligu nezahrají Další kruhový objezd ve městě má své odpůrce i zastánce. Například Michaela Vopálenská si myslí, že by mohl přispět ke zpomalení nočních závodníků, kteří jezdí městem nebezpečnou rychlostí. Podaří-li se městu projekt prosadit, měla by stavba začít v polovině příštího roku. Dokončena by pak byla v létě 2025. „Částka za kompletní rekonstrukci vychází kolem 25 milionů korun," řekl Lesák. Dopravní zmatek v Růžovém údolí Kromě kruhového objezdu v Lobečku je podle starosty v plánu ještě jeden, a to na křižovatce ulic Přemyslova a V Růžovém údolí. Právě toto místo přitom mnohé řidiče při současné dopravní úpravě mate, a tak by tam rondel mohl přispět k bezpečnějšímu provozu. V jakém pořadí stavby začnou, rozhodne krajský úřad.

