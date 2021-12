V sobotu zde dojde k rozšíření jízdního řádu o dva páry vlaků, jak ukazuje pozvánka na akci na stránkách Rakovnicko-Protivínské dráhy. Ta akci pořádá společně s Podbrdským muzeem a Výtopnou Zdice. Kapacitně budou posíleny i jednotlivé vlakové spoje. K řádné jízdence obdrží každý cestující i pamětní lepenkovou jízdenku s připomínkou tohoto dne. Celkem pojede 6 párů vlaků, poslední v 19:22 z Rožmitálu.

Ve spolupráci s Podbrdským muzeem budou v čekárně rožmitálského nádraží umístěny rámy s popisem historie této místní dráhy. Pokud to situace dovolí, bude pro zájemce připraveno k zakoupení drobné občerstvení, publikace vydaná k 120. výročí dráhy nebo jiné drobné upomínkové předměty s železniční tématikou. Ke konci pravidelného provozu bude vydána pamětní pohlednice. Při této příležitosti se v Rožmitále patrně naposledy objeví i tradiční malé motorové vozy řady 810. Příští rok by se měly osobní vlaky na trati objevit třikrát, vypraví je Výtopna Zdice.

Hasiči vytahovali lidi ze studny, výkopu i výtahové šachty, jeden člověk zemřel

Kraj vysvětluje rušení provozu nedostatkem peněz a nedostatečnou poptávkou. Už na konci října skončil provoz z Čelákovic do Mochova, z Vraňan do Straškova a Dolního Bousova do Bakova nad Jizerou. Od neděle nepojedou ani vlaky z Kralovic do Rakovníka, tam se ale vrátí pravidelná doprava v podobě víkendového Rakovnického rychlíku přes letní sezónu. Výrazné omezení provozu čeká i další tratě.

Výsledná podoba utlumení provozu na vybraných lokálních tratích od 12. 12. 2021

Trať 222 Vlašim – Trhový Štěpánov: zastavení osobní dopravy

Trať 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem: zastavení osobní dopravy – bus nezaveden

Trať 094 Vraňany – Lužec nad Vltavou: zastavení osobní dopravy

Trať 063 Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov: zastavení osobní dopravy – bus nezaveden

Trať 095 Straškov – Zlonice – (Slaný): zastavení osobní dopravy – bus nezaveden

Trať 233 Čelákovice – Mochov: zastavení osobní dopravy (převod výkonů na jinou trať) – bus nezaveden

Trať 064 Mšeno – Mladá Boleslav: interval 4 hodiny v PD celorok + provoz víkendy v období SELČ

Trať 076 Mělník – Mšeno interval 4 hodiny v PD celorok + provoz víkendy v období SELČ

Trať 210 Čisovice – Mníšek – Dobříš: 3 páry spojů v pracovní dny + celoroční víkendový provoz (do vybudování zázemí Čisovice 5 párů spojů v pracovní dny). Obce na trati přispějí na zachování provozu dle dohody s krajem 2 319 738 Kč

Trať 012 Plaňany zast. – Kouřim: provoz zachován; redukce rozsahu spojů v úseku Pečky – Plaňany – Kouřim. Na základě dohody s obcemi zredukován provoz na úseku Pečky – Plaňany + redukovány spoje Plaňany – Kouřim ve prospěch zachování provozu na celé trati

Trať 162 Rakovník – Kralovice: omezený sezónní provoz o víkendech v období platnosti SELČ

Trať 062 Křinec – Městec Králové: provoz o víkendech celoročně