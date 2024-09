Nové protihlukové stěny za více než 74 milionů korun, které po demolici původních během podzimu u dálnice vyrostou, budou delší i vyšší. „Charakter nové protihlukové stěny je mobilní, a to z důvodu plánovaného rozšíření dálnice D8 v tomto úseku,“ připomněl Veselý.

Práce začnou v pátečním večeru instalací provizorního dopravního značení, která bude pokračovat až do nedělního dopoledne. V tuto dobu se bude v tomto úseku D8 jezdit v obou směrech jedním pruhem. V pondělí 16. září pak bude zahájena hlavní fáze stavby, kdy už se tudy bude jezdit oběma pruhy, ale zúženými. „Uvést stavbu do provozu plánujeme do konce listopadu,“ dodal Jiří Veselý.

Tímto úsekem dálnice projíždí podle posledních měření denně až padesát tisíc vozidel, z toho 30 tisíc nákladních.