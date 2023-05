Řidiči na Mělnicku musejí nadále počítat se silničními uzavírkami, z nichž některé zasáhnou až do období prázdnin. Komplikace na ně čekají například po sjezdu z dálnice D8 na Novou Ves, kde zůstávají neprůjezdné Nové Ouholice. Přesný termín ukončení stavby je kvůli problémům s vjezdy z nové silnice k domům nejasný. Rozkopané jsou i Husova ulice v nedalekých Kralupech nad Vltavou nebo mělnická Plavební.

Kralupy nad Vltavou, Husova ulice vedoucí od náměstí k oběma nádražím prochází rekonstrukcí. | Foto: Deník/Petra Špitálská

Několik dopravních komplikací čeká na řidiče také v nedalekých Kralupech nad Vltavou. V Čechově ulici a v navazující Vrchlického pokračuje až do konce září tohoto roku rekonstrukce vozovky. Jako objízdná trasa slouží Přemyslova ulice. Ještě déle bude uzavřena Husova ulice, kde se pracuje v rámci čtvrté etapy rekonstrukce centra města. Právě, která začaly na jaře, potrvají až do konce tohoto roku.

V Mělníku probíhá až do konce června oprava místní komunikace V Kroupovci, kde se pracuje na inženýrských sítích. Ještě déle bude uzavřena Plavební ulice, kde až do konce července pokračuje oprava povrchu vozovky. Objízdná trasa vede auta ulicemi Českolipskou, K Mostu a Legionářů.

Neprůjezdný je rovněž Kostelec nad Labem, kde je uzavřen most přes Mlýnský potok, který se do konce srpna bude opravovat. Namísto silnice II/244 řidiči jedoucí z Kostelce na Všetaty zvolí objížďku přes Neratovice. Z Kostelce se řidiči do konce května nedostanou ani druhým směrem na Mratín, a i v tomto případě budou muset zvolit za trasu okolní vesnice.

Opravuje se i několik silnic třetích tříd. Silnice číslo 24018 v katastru Dolan nad Vltavou bude uzavřena do 21. května. Objízdná trasa vede ve směru na Libčice nad Vltavou a dále podél vodního toku Vltava zpět do Dolan. Řidiči najedou navíc osm kilometrů.

Silnice III/24021 v ulici V Úvoze v Lešanech, které spadají pod Nelahozeves, bude částečně uzavřena do 28. srpna z důvodu výstavby chodníků, jezdit se tam má kyvadlově.

S mírným zdržením by měli počítat i řidiči cestou z Dolní Vinice směrem na Libiš. Do konce května je silnice v katastru Kel zúžena na jeden jízdní pruh, a to z důvodu výstavby chodníku. Zúžena je také silnice I/16 v katastru Vraňan, kde se do konce roku staví plynovod.